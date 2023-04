Geplante Cannabis-Gesetzesänderung Wie gründet man einen Cannabis Social Club in Deutschland?

Nach einer Gesetzesplanung der Bundesregierung soll es künftig möglich sein, in Vereinen organisiert Cannabis anzubauen. Auch wenn noch nicht alles in Stein gemeißelt ist: Hier ein paar Punkte, die bei so einer Vereinsgründung zu beachten sind.