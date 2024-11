Kosten steigen auch in Mötzingen

1 Wassermeister Horst Hiller sorgt in Mötzingen für einen betriebsbereiten Zustand der Wasserleitungen. Foto: Priestersbach

Die Verbrauchsgebühren für Frischwasser erhöhen sich in Mötzingen im kommenden Jahr netto um 16 Cent auf 2,78 Euro je Kubikmeter – was einer Erhöhung um rund sechs Prozent entspricht. Auch beim Abwasser wird’s teurer.









Link kopiert



Einstimmig drehte der Mötzinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an der Gebührenschraube in Sachen Wasserversorgung, nachdem der bisherige Wasserzins von netto 2,62 Euro nicht mehr kostendeckend ist. Die Zählergebühr bleibt unverändert.