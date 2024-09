Kosten für Integrationsmanagement: Deshalb ist sich der Hornberger Gemeinderat noch nicht einig

1 Das Thema wurde im Hornberger Rathaus diskutiert. Foto: Kornfeld

Der Kreis hat weniger finanziellen Spielraum im Bereich des Integrationsmanagements. Im Raum steht eine Beteiligung Hornbergs an den Kosten, abseits der Kreisumlage. Die Räte bewerteten den Vorschlag unterschiedlich. Eine Entscheidung wurde vertagt.









Die Beteiligung an den Kosten für das Integrationsmanagement des Kreises von Seiten Hornbergs ist noch offen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Tagesordnungspunkt vertagt. Vom Kreis wurde die Bereitschaft Hornbergs abgefragt, sich an einem Solidarmodell abseits der Kreisumlage zu beteiligen.