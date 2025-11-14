Kosten für Energieversorgung: Strom in der Ortenau wird zum Jahreswechsel günstiger

Gute Nachrichten für die Ortenauer: Das E-Werk Mittelbaden senkt in der Grundversorgung seine Preise. Der Energieversorger ist damit nicht alleine.
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat in den vergangenen Jahren die Energiepreise in die Höhe getrieben – auch in der Region. Allerdings nicht überall in gleichem Maße, denn Stromkosten sind abhängig vom Wohnort. Im Vergleich zwischen 2024 und 2025 haben sich in Baden-Württemberg die Preise regional teilweise sehr unterschiedlich entwickelt. Dem Verbraucheratlas des Vergleichsportals Verivox (Stichtage 15. August 2024 und 15. August 2025) zufolge mussten Verbraucher in der Ortenau verhältnismäßig große Preissprünge in Kauf nehmen.