Kosten für Eltern und Stadt steigen: So sieht das Konzept für die Ganztagsbetreuung in Mahlberg aus

Die Einführung des neuen Modells für beide Schulen ist ein Kraftakt für die Verwaltung, der zugleich höhere Kosten bedeutet – für die Eltern wie für die Stadt.
Was Tanja Kopp von der Stadtverwaltung am Dienstag dem Ortschaftsrat Orschweier als Konzept für die Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder und Schüler der Grundstufe an der Förderschule vorstellte, war umfangreich und ließ erahnen, wie viele Stunden mit Verantwortlichen an Schulen und in der Verwaltung in Konferenzen zugebracht wurden. Ein Überblick.