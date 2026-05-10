Korruptionsverdacht: Polens Ex-Minister Ziobro flieht aus Ungarn in die USA

In Polen wird Ex-Justizminister Zbigniew Ziobro per Haftbefehl gesucht. In Ungarn bekam er zunächst Asyl - doch nach dem Machtwechsel dort sollte damit Schluss sein. Nun zieht Ziobro die Konsequenzen.
Warschau - Der von Polen wegen Korruptionsverdachts gesuchte Ex-Justizminister Zbigniew Ziobro hat sein Asyl in Ungarn verlassen und hält sich in den USA auf. "Gestern bin ich hierhergeflogen", sagte der Politiker der rechtskonservativen PiS dem Sender Telewizja Republika. Die USA seien "die stärkste Demokratie der Welt".