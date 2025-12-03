2 Die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist wieder auf freiem Fuß. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Jahrelang war sie die höchste Diplomatin der Europäischen Union, am Dienstag wurde Federica Mogherini festgenommen. Die EU-Staatsanwaltschaft listet nun die Vorwürfe gegen die Italienerin auf.







Luxemburg/Brüssel - Die unter Korruptionsverdacht stehende frühere EU-Chefdiplomatin und italienische Außenministerin Federica Mogherini ist wieder auf freiem Fuß. Wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Luxemburg mitteilte, wurden alle drei am Dienstag Festgenommenen nach einer Vernehmung durch die belgische Polizei wieder freigelassen, da keine Fluchtgefahr besteht. Zuvor seien sie über die gegen sie erhobenen Vorwürfe informiert worden: Beschaffungsbetrug, Korruption, Interessenkonflikte und die Verletzung der beruflichen Schweigepflicht.