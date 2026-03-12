Kornbühlhalle in Salmendingen: Könnte ein zusätzlicher Saal geschaffen werden?

Salmendingen trifft das Wirtschaftssterben mit voller Wucht. Vereine wüssten im Zuge der Hallenerneuerung eine Lösung. Doch die muss erst geprüft werden.
Publikumsandrang in der jüngsten Sitzung des Salmendinger Ortschaftsrates. Auf der Tagesordnung stand das Thema Sanierung Kornbühlhalle. Angekündigt hatten sich aus dem städtischen Rathaus Bürgermeister Davide Licht, Katja Reck, Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste, und Timo Fischer, Sachbearbeiter Bautechnik. Sie standen den Zuhörerinnen und Zuhörern für Fragen zur Verfügung.