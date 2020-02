Kopfschmerzen und Co. Was steckt hinter Wetterfühligkeit?

Betroffene reagieren besonders sensibel auf Wetterveränderungen. "Über 50 Prozent der Menschen beschreiben sich als wetterfühlig", sagt Meteorologe Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdiensts in Freiburg. Die Symptome reichen von Kopfschmerzen über Kreislaufprobleme bis hin zu Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen. Laut Umfragen sind Frauen häufiger betroffen als Männer und ältere Menschen häufiger als jüngere.

Dass Wetterfühligkeit viele Menschen betrifft, erfährt auch Stefanie Röthig, Pharmazeutisch-Technische Assistentin der Kronen Apotheke in Oberndorf: "Es ist tatsächlich so, dass es viele Menschen gibt, die das stark spüren. Viele klagen über Kopfschmerzen, wenn das Wetter umschlägt." Besonders interessant sei in diesem Zusammenhang: "Die Betroffenen beziehen das auch explizit auf Wetterveränderungen." Beliebt in diesem Zusammenhang sind vor allem Mittel gegen Kopfschmerzen. Medikamente, die explizit gegen Wetterfühligkeit wirken, gibt es nicht, erklärt Röthig.