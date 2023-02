1 Kamen zur Vorstellung des neuen Gesundheitshauses an der Offohalle in Schuttern zusammen (von links): Karl-Rainer Kopf, Torsten Fäßler, Martin Leuthner, Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf, Bürgermeister Erik Weide, Judith Janus (Gemeinderätin), Ulrich Suaudeau, Roman Hajio, Pirmin Maus, Roland Mieth sowie Marco Lippmann (alle drei Ortschaftsräte) Foto: Bohnert-Seidel

Neue Praxisräume für den Allgemeinmediziner Ulrich Suaudeau sowie für die Physiotherapeuten Torsten Fäßler und Martin Leuthner werden errichtet. Die Kopf-Gruppe aus Schwanau investiert dafür 1,8 Millionen Euro.









„Das ist ein Riesenwurf für Schuttern“, erklärte Bürgermeister Erik Weide und stieg damit in den Pressetermin zum neuen „Ärztehaus Schuttern“ ein, der am Dienstagnachmittag vor der Offohalle stattfand. Geplant sind neue Praxisräume für den Allgemeinmediziner Ulrich Suaudeau sowie für die Physiotherapeuten Torsten Fäßler und Martin Leuthner. Die Kopf-Gruppe aus Schwanau will dafür 1,8 Millionen Euro investieren. Karl-Rainer Kopf, Geschäftsführer der Kopf-Gruppe, rechnet in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 bereits mit der Fertigstellung und dem Einzug.

An eine Vermietung für Wohnzwecke ist nicht gedacht, weshalb das Gebäude vorerst zweigeschossig errichtet wird. Das Gebäude sei jedoch um ein weiteres Stockwerk nach oben erweiterbar. Demnächst gehe der Bauantrag bei der Gemeinde Friesenheim ein. Der Verkauf des gemeindeeigenen Geländes ist bereits unter Dach und Fach. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16. Januar dem Verkauf von knapp 1000 Quadratmetern Grundstücksfläche zugestimmt.

Auch nach dem Gebäudebau nicht weniger Parkplätze an der Offohalle

Ideal sei der Standort an der Offohalle, wo sich bisher eine unbefestigte Parkfläche befindet. An ausreichend Parkfläche soll es auch nach Fertigstellung des Gebäudes nicht mangeln. Kopf verspricht: „Es kommen so viele wieder hin, wie sich auf der Fläche befinden. Das Gebäude wird längsseits zum Schutterweg errichtet.“

„Seit fünf Jahren bin ich da dran“, sagte Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf, der aus dem Strahlen nicht mehr herauskam. Zum Neujahrsempfang hatte er versprochen: „2023 wird für Schuttern ein gutes Jahr.“ Mit der Errichtung des Gesundheitshauses, so bislang der Arbeitstitel, sei ein Stück Nachhaltigkeit für die Bevölkerung gesichert. Seit 2007 praktiziert Suaudeau in Schuttern, zuerst noch in Gemeinschaft mit seinem Vorgänger Volker Arleth. Im Jahr 2011 hat der Allgemeinmediziner die Praxis übernommen. Der Umzug in ein Gebäude mit Barrierefreiheit sei in der aktuellen Zeit notwendig und sichere auf lange Sicht auch den Standort in Schuttern. Ist die Praxis erst einmal eingerichtet, wird auch Werner Dinkelbach, der aktuell eine „halbe Arztpraxis“, im Namen der Praxis Suaudeau, in Friesenheim führt, nach Schuttern umziehen.

Bürgermeister Weide dankte allen Beteiligten, die in den Standort von Schuttern investierten und dem Ort langfristig eine Gesundheitsversorgung bewahren. Kopf, der selbst in Schuttern aufgewachsen ist, betonte: „Die Kopf-Gruppe ist spezialisiert auf Infrastrukturprojekte im ländlichen Raum, wie Nahversorgungszentren, Pflegeeinrichtungen, Seniorenwohnungen, Kindergärten oder Gesundheitszentren.“ Im Dreigestirn von Offohalle, Grundschule und Kindergarten werde für die Bürger von Schuttern im Zentrum eine nachhaltige Gesundheitsversorgung entstehen. Die Physiotherapiepraxis mit Leuthner und Fäßler ist derzeit in Durbach zu finden. Schuttern werde ein weiteres Standbein, zumal Fäßler in Schuttern und Leuthner in Allmannsweier wohnt. Beide freuen sich auf Schuttern mit einem zweiten Standort, betonten sie.

Beraten wurde die Gemeinde vom Experten Roman Hajio, der seit fünf Jahren die Gemeinde Friesenheim bei der Sicherung oder Neueinrichtung von Arztpraxen unterstützt.

500 Quadratmeter groß

An der Offohalle entsteht ein Praxisgebäude mit einer Nutzfläche von 500 Quadratmetern. 200 Quadratmeter wird die Arztpraxis beziehen und weitere 260 Quadratmeter die Physiotherapiepraxis.