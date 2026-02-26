Kooperation mal anders: Burgschüler trainieren Teamgeist und innere Stärke

In Haiterbach stehen derzeit nicht nur die üblichen Fächer wie Mathe und Deutsch auf dem Stundenplan, sondern auch eine besondere Vorbereitung aufs (Berufs-)Leben.
An der Burgschule Haiterbach herrscht Aufbruchstimmung – und das nicht nur im Klassenzimmer. In Kooperation mit der „Akademie Eigen-Sinn“ in Freudenstadt absolvieren die Schülerinnen und Schüler aktuell ein besonderes ROKT-Training (Ressourcenorientiertes Kooperations-Training). Wo sonst Mathe und Deutsch im Vordergrund stehen, dreht sich nun alles um die Fragen: Wie werden wir ein echtes Team? Und welche Stärken stecken eigentlich in mir?