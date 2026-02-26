Kooperation mal anders: Burgschüler trainieren Teamgeist und innere Stärke

In Haiterbach stehen derzeit nicht nur die üblichen Fächer wie Mathe und Deutsch auf dem Stundenplan, sondern auch eine besondere Vorbereitung aufs (Berufs-)Leben.

An der Burgschule Haiterbach herrscht Aufbruchstimmung – und das nicht nur im Klassenzimmer. In Kooperation mit der „Akademie Eigen-Sinn“ in Freudenstadt absolvieren die Schülerinnen und Schüler aktuell ein besonderes ROKT-Training (Ressourcenorientiertes Kooperations-Training). Wo sonst Mathe und Deutsch im Vordergrund stehen, dreht sich nun alles um die Fragen: Wie werden wir ein echtes Team? Und welche Stärken stecken eigentlich in mir?

Neue Wege der Zusammenarbeit Das Konzept hinter dem erlebnispädagogischen Angebot ist so simpel wie wirkungsvoll: Eine Gruppe ist mehr als die bloße Ansammlung einzelner Personen. Durch abwechslungsreiche Übungen im Freien und im Schulgebäude erfahren die Jugendlichen hautnah, wie ihr eigenes Handeln den Erfolg der gesamten Gruppe beeinflusst. Ob beim Lösen kreativer Problemstellungen oder bei sportlichen Herausforderungen entdecken die Teilnehmenden neue Wege der Zusammenarbeit.

Individuelle Fähigkeiten

Das ROKT-Training rückt die individuellen Fähigkeiten in das Rampenlicht. „Wir möchten die Schüler in ihrer Persönlichkeit stärken und sie auf ihr späteres Leben im Beruf und darüber hinaus vorbereiten“, betont die Schulleitung. Zusätzlich zur Arbeit des Schulsozialarbeiters Nils Dickmann wird das Ziel verfolgt, soziale Kompetenzen wie Kritikfähigkeit, Respekt und den konstruktiven Umgang mit Konflikten nachhaltig zu verankern.

Die Schüler und Schülerinnen lernen, gute Kommunikation und gegenseitigen Respekt anschaulich umzusetzen. Foto: Susanne Laube

Die Schwerpunkte des Trainings sind Selbstbild, Teamgeist, Kommunikation und Respekt. Dazu gehört, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und zu akzeptieren; außerdem das Klären von Rollen und das Tragen von Verantwortung für die Gruppe. Zudem gehört dazu, Feedback zu geben und die Regeln des Miteinanders zu respektieren. Am Ende wird das Erlernte direkt in den Schulalltag übertragen.

Wichtiger Baustein ganzheitlicher Bildung

Für die Burgschule ist das Projekt ein zentraler Baustein ganzheitlicher Bildung. Es geht nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern auch darum, den Einzelnen in der Gemeinschaft sichtbar zu machen.

Die Begeisterung der Schüler zeigt, dass Lernen auch außerhalb des Klassenzimmers tiefe Spuren hinterlässt, heißt es in der Pressemitteilung. Dank der professionellen Begleitung durch die Akademie Eigen-Sinn gelingt es, ein Klima des gegenseitigen Respekts zu schaffen, von dem die gesamte Schulgemeinschaft langfristig profitiert.