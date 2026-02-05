Kooperation in sozialen Medien: So machen Influencer Lust aufs Kinzigtal

„Conny im Schwarzwald“, der „Wanderfrosch“ oder „Karlsruhefood“: Viele kennen diese Namen wahrscheinlich aus den sozialen Medien wie Instagram, TikTok und Facebook. Dass in deren Beiträgen und Reels immer wieder das Kinzigtal und die Region vorkommen, ist kein Zufall. Denn die die Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK), die es sich zum Ziel gemacht hat, die Region als Reiseziel zu stärken, weiß, dass man heutzutage an den sozialen Medien nicht vorbeikommt, wenn man viele Menschen erreichen will. Aus diesem Grund hat sie Kooperationen mit verschiedenen Influencern begonnen.

Diese Kooperationen haben laut Pauline Dieterich im Jahr 2024 begonnen. Die STK veranstaltete damals erstmals ein Content-Creator-Wochenende, zu dem Influencer eingeladen wurden, die bereits Kontakt zur Tourismusvereinigung hatten oder deren Themen aus Sicht der STK gut passten. Manche melden sich auch von sich aus bei der STK. „Unsere Zielgruppe sind sogenannte Nano- und Mikro-Influencer, gerne auch aus unserer Region“, erklärt Pauline Dieterich im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei handelt es sich um Content Creator mit etwa 10 000 bis 50 000 Followern. Diese haben zwar keine ganz so große Reichweite, „aber sie verfügen in der Regel über eine höhere Interaktionsrate“, weiß Dieterich.

Die Zusammenarbeiten begannen 2024

Unter diesen Gesichtspunkten wählte die STK im Jahr 2024 vier Influencer aus. „Wir haben sie alle ins Kinzigtal eingeladen und in Partnerbetrieben untergebracht. Als Oberthema für dieses Wochenende hatten wir ,Outdoor und Entdecken‘ angesetzt“, beschreibt Dieterich das Konzept.

An einem Tag absolvierten die Influencer einen Survival-Kurs, am zweiten Tag gingen sie individuell auf Tour, um Orte zu besuchen, die sie zuvor in Abstimmung mit der STK ausgewählt hatten.

Im Folgejahr fand ein ähnliches Wochenende statt, an dem fünf Influencer teilnahmen. Dieses stand unter dem Zeichen „Genuss“. „Es gab zum Beispiel einen Käse-Workshop und eine Schnapsprobe“, nennt Dieterich einige Programmpunkte.

Ziel dieser Wochenenden waren zunächst Beiträge mit Kinzigtal-Bezug, die von den Eingeladenen produziert wurden. Langfristig sollten daraus Kooperationen zwischen der STK und den Influencern entstehen – mit Erfolg: Alle neun stehen weiterhin in Kontakt mit der Tourismusvereinigung. „Sie erkundigen sich bei uns zum Beispiel nach interessanten Fastnachtsveranstaltungen oder Weihnachtsmärkten“, so Dieterich.

Dabei versucht die STK, alle 13 Mitgliedsgemeinden gleichermaßen abzubilden. Auch die Kommunen und Städte im Kinzigtal sind in den Prozess eingebunden. Die STK fragt regelmäßig nach Highlights oder Besonderheiten, die für Influencer interessant sein könnten.

Und dieses Konzept funktioniert: Die im Rahmen der Kooperationen erstellten Beiträge erreichen zahlreiche Menschen. Ein Reel von „Conny im Schwarzwald“ über die sogenannte Bach-na-Fahrt in Schramberg erzielte beispielsweise 2,9 Millionen Aufrufe. Den kuriosen Fastnachtsumzug auf dem Fluss fanden offenbar viele äußerst unterhaltsam. „Das war bisher unser Spitzenwert und hat auch uns ziemlich überrascht“, gibt Dieterich zu.

„Bach-na-Fahrt“ erzielt 2,9 Millionen Aufrufe

Das nötige Wissen rund um Content Creation und deren Anforderungen haben sich die Mitarbeitenden der STK selbst angeeignet. „Quasi learning by doing“, sagt Dieterich lachend. „Wir stehen diesbezüglich aber auch immer wieder im Austausch mit den Kollegen der Schwarzwald Tourismus GmbH, die sich in diesem Bereich gut auskennen.“

Die Kooperationen verlaufen laut Dieterich bisher äußerst vielversprechend. Auch im Hinblick auf die geplante Eröffnung des Kinzigtalsteigs im Herbst dieses Jahres gibt es bereits mehrere Anfragen von Influencern, die den neuen Wanderweg gerne in den sozialen Medien vorstellen möchten.

Nächstes Content-Creator-Wochenende

Auch für dieses Jahr ist ein Content-Creator-Wochenende geplant, die Planungen dafür laufen gerade, wie Dieterich berichtet. Das Oberthema stehe noch nicht fest.