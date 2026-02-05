Kooperation in sozialen Medien: So machen Influencer Lust aufs Kinzigtal

Ob Wandern, Genuss oder Fastnacht: Mit Kooperationen erreicht die Schwarzwald Tourismus Kinzigtal über soziale Medien Millionen Menschen.
„Conny im Schwarzwald“, der „Wanderfrosch“ oder „Karlsruhefood“: Viele kennen diese Namen wahrscheinlich aus den sozialen Medien wie Instagram, TikTok und Facebook. Dass in deren Beiträgen und Reels immer wieder das Kinzigtal und die Region vorkommen, ist kein Zufall. Denn die die Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK), die es sich zum Ziel gemacht hat, die Region als Reiseziel zu stärken, weiß, dass man heutzutage an den sozialen Medien nicht vorbeikommt, wenn man viele Menschen erreichen will. Aus diesem Grund hat sie Kooperationen mit verschiedenen Influencern begonnen.