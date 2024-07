Konzession weiter in EGT-Hand: Tennenbronner Gasversorgung bleibt weiter gesichert

Die Konzession für die Gasversorgung in Tennenbronn ergeht an die Energie GmbH aus Triberg (EGT) und damit an einen regionalen Versorger.

Dazu teilt die Stadt Schramberg lapidar gehalten mit: „Am 25. Juni war es so weit, der neue Konzessionsvertrag zur Sicherung der Gasversorgung im Stadtteil Tennenbronn konnte im Schramberger Rathaus von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und den beiden Geschäftsführern der Energie GmbH aus Triberg (EGT), Jens Buchholz und Erik Hugel, unterschrieben werden.“

Der neue Vertrag gilt laut Mitteilung bis 31. Dezember 2039 und löst den alten Vertrag vom 30. März 2001 ab. „Konzessionen“ in der Gasversorgung, die die Wegenutzungsrechte für den Gasnetzbetrieb regeln, dürfen höchstens für 20 Jahre werden. Deshalb war ein neues Verfahren notwendig geworden.

Lesen Sie auch

Der neue Vertrag sichert der EGT das Recht, die Straßen und Wege in Tennenbronn für die Gasversorgung weiterhin in Anspruch zu nehmen und verpflichtet sie die Anlagen in einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand zu halten.

Darüber hinaus bringt der Vertrag für die Stadt einige finanzielle Verbesserungen. Müssen Leitungen zum Beispiel wegen Straßenbaumaßnahmen verlegt werden, wurden früher die Kosten zwischen der Stadt und der EGT geteilt.

In Zukunft wird die EGT die Kosten in der Regel übernehmen. Der Vertrag optimiert zudem die Informationsmöglichkeiten der Stadt über die Entwicklung der Gasversorgung in Tennenbronn.

Orientierung an Mustervertrag

Der neue Vertrag orientiert sich an den Regelungen des sogenannten „Musterkonzessionsvertrages“, den die kommunalen Spitzenverbände mit den Energieversorgern ausgehandelt haben.

Im Hinblick auf die städtischen Vorgaben zur Wärmeplanung, geht der neue Vertrag laut Stadtsprecher Hannes Herrmann aber über den „Musterkonzessionsvertrag“ hinaus. Für den Bau und Betrieb von Anlagen werden etwaige Vorgaben der Wärmeplanung der Stadt von der EGT übernommen.

Die Stadt Schramberg habe somit einen weiteren Schritt getan, die Energieversorgung zu sichern und sei auf dem Weg zur kommunalen Wärmeplanung in Tennenbronn etwas weiter vorwärts gekommen.