1 Das Trompeten-Ensemble der Musikhochschule Trossingen spielt ein Weihnachtskonzert in der Villa Eugenia. Foto: Schanze

Die Reihe „Musik in der Villa“ wartet am Freitag, 13. Dezember, mit einem Weihnachtskonzert auf. Los geht es um 19 Uhr in der Johanneskirche.









Die Konzertreihe „Musik in der Villa“, die vom Kulturverein Hechingen – Villa Eugenia in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen veranstaltet wird, biegt mit einem Weihnachtskonzert am Freitag, 13. Dezember, ab 19 Uhr auf die Zielgerade ein.