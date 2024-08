Konzertreihe in Hechingen: Rezitationen von Ringelnatz sorgen für Lachsalven

Konzertreihe in Hechingen

1 Musik und Rezitationen zum Wirken von Joachim Ringelnatz wurden in der Villa Eugenia vorgetragen. Foto: Beyer

Bei der Konzertreihe „Musik in der Villa“ stand Dichter Joachim Ringelnatz im Vordergrund. Das Publikum in der Villa Eugenia in Hechingen zeigte sich begeistert von der Darbietung.









Bei der neuerlichen, zweiten Veranstaltung der beliebten Konzertreihe „Musik in der Villa“ vom Kulturverein der Villa drehte sich am Sonntag alles um den Schriftsteller und Dichter Joachim Ringelnatz (1883-1934), wobei auch die Musik nicht zu kurz kam. Das wollte sich keiner entgehen lassen: Die Rotunde war derart besetzt, das so mancher Besucher draußen auf dem Treppenabsatz Platz nehmen mussten.