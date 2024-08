Unter dem Motto „Überall ist Wunderland – Das Leben und die Gedichte von Joachim Ringelnatz“ findet am Sonntag, 4. August, ab 19 Uhr in der Villa Eugenia Hechingen das zweite Sommerkonzert innerhalb der Konzertreihe „Musik in der Villa“ statt.

Der Schauspieler Andreas Hutzel (Theater Lübeck) entführt in das Leben und die skurrile Welt von Joachim Ringelnatz. Egal, ob es die Geschichten vom Seemann Kuddeldaddeldu oder die Verse vom nicht mehr zurückkehrenden Bumerang oder den reisenden Ameisen sind – Hutzel wirft einen ungewöhnlichen Blick auf einen außergewöhnlichen Dichter, der in den kleinen Dingen des Lebens das Größte sah.

Lesen Sie auch

Unter dem Titel „Überall ist Wunderland!“ interpretiert Andreas Hutzel meisterhaft und differenziert die Ringelnatz’schen Gedichte vom Unsinn und Tiefsinn des Lebens, mal heiter, mal innig, zart bis laut, provokativ und frech.

Die Besucher erwarten einige Überraschungen

Dazu gibt es Musik: Martina Tegtmeyer (Akkordeon) und Jan Baruschke (Violine), die beide schon mehrmals in der Villa Eugenia zu Gast waren, lassen mit mitreißender Spielfreude und Virtuosität Tangomusik erklingen und dazu noch einige andere Überraschungen.

Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse

Die Konzerte in der Reihe „Musik in der Villa“ werden vom Kulturverein Hechingen – Villa Eugenia veranstaltet. Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Apotheke Spranger in Hechingen (Am Obertorplatz 1, Telefon 07471/2387) erhältlich. Zudem ist die Kartenreservierung online unter www.kulturverein-hechingen.de oder per E-Mail an kontakt@kulturverein-hechingen.de möglich.

Unsere Empfehlung für Sie Kultur in Hechingen Das Programm bietet der Kulturverein Villa Eugenia Der Kulturverein Villa Eugenia bietet in der Zeit bis August fünf Konzerte unter dem Motto „Überall ist Wunderland“.

Die Eintrittspreise betragen 25Euro, ermäßigt 15 Euro. Ermäßigten Eintritt erhalten Mitglieder des Kulturvereins Hechingen Villa Eugenia, Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte (freie Platzwahl). Weitere Informationen zum Programm und zur Arbeit des Kulturvereins gibt es unter www.kulturverein-hechingen.de.