Konzertreihe in Balingen: Jontef spielt zum Finale – 20 Jahre „Musik in der Fabrik“

Es endete, wie es vor 20 Jahren begonnen hat: mit einem Konzert der Musikgruppe Jontef. In seiner Begrüßungsrede bedankte sich Wolfgang Priester für die Treue, die das Balinger Publikum der „Musik in der Fabrik“ entgegengebracht hat. Im Jahr 2003 habe es die erste eigenfinanzierte Veranstaltung dieser Art in der Versandhalle der Firma Krug und Priester gegeben. Zwei Jahre lang sei die Konzertreihe allerdings durch die Coronapandemie unterbrochen gewesen, dann jedoch habe das interessierte Publikum bis heute gute Kultur genießen können, erklärte er. Selbstverständlich seien Veranstaltungen dieser Art aufwendig, jedoch sei es die Sache immer wert gewesen.

Den Auftakt hatte damals die Klezmer-Musikgruppe Jontef gemacht. Das Wort Jontef ist Jiddisch und bedeutet Festtag.

Geschichte vom armen Schneider

Durch Wort und Musik machen die vier Musiker, die einst am Landestheater Tübingen begonnen haben, die „Welt des Stedls“ hörbar. Bei ihren Auftritten werden bis heute sowohl die Sprache als auch die Lebenswelt der osteuropäischen Juden lebendig. Mit Humor erzählte der in Israel geborene Sänger und Schauspieler Michael Chaim Langer beispielsweise die Geschichte vom armen Schneider, der aus einem Mantel eine Weste fertigt. Als diese nicht mehr taugte, arbeitet er diese in einen Schlips um, dann in einen Knopf. Das geht so lange, bis von dem Mantel nichts mehr übrig ist außer dem Lied, das er darüber singt: „Ich hatte einen Mantel aus altem Stoff“.

Sprachen sind sich ähnlich

Sein großes Talent entfaltete er auch bei Liedern wie „Noch a Hojs“, übersetzt „Noch ein Haus“, das von den Menschen erzählt, die immer mehr haben wollen und einfach nicht genug besitzen können. Für die Zuhörer ist das Jiddische manchmal zu verstehen, weil es mit der deutschen Sprache viele Gemeinsamkeiten hat. Beispielsweise wenn es im Liedtext hieß: „Du fregst mich majn Frajnd“ oder „Unter a klejn bejmele“ konnten die Konzertbesucher den in den Liedern erzählten Geschichten gut folgen.

Wehmut und Ausgelassenheit

Jiddisch ist aber eine Sprache ohne Land, die überall auf der Welt gesprochen wird. Es ist die wichtigste Volkssprache der in Mittel- und Osteuropa beheimateten oder von dort stammenden Juden. Begleitet wurde der Gesang von Michael Chaim Langer durch den Komponisten Joachim Günther, der Klarinette und Akkordeon spielte, dem Musiker Wolfram Ströle, der so manches Solo auf seiner Violine spielte und viele Lieder auch auf der Gitarre begleitete.

Ein weiteres wesentliches Instrument in der Klezmermusik ist der Kontrabass, den Peter Falk zupfte und auch gestrichen spielte. Das ergab am vergangenen Freitagabend die so typische Verbindung aus Wehmut und Ausgelassenheit in der Musik und machte den Charme des Konzertes aus.