Konzertreihe in Balingen: Jontef spielt zum Finale – 20 Jahre „Musik in der Fabrik“

Die Klezmer-Gruppe Jontef spielte bei der Balinger Konzertreihe „Musik in der Fabrik“.
Es endete, wie es vor 20 Jahren begonnen hat: mit einem Konzert der Musikgruppe Jontef. In seiner Begrüßungsrede bedankte sich Wolfgang Priester für die Treue, die das Balinger Publikum der „Musik in der Fabrik“ entgegengebracht hat. Im Jahr 2003 habe es die erste eigenfinanzierte Veranstaltung dieser Art in der Versandhalle der Firma Krug und Priester gegeben. Zwei Jahre lang sei die Konzertreihe allerdings durch die Coronapandemie unterbrochen gewesen, dann jedoch habe das interessierte Publikum bis heute gute Kultur genießen können, erklärte er. Selbstverständlich seien Veranstaltungen dieser Art aufwendig, jedoch sei es die Sache immer wert gewesen.