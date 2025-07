Kurz nach dem Start der Sommerferien, am kommenden Sonntag, 3. August, um 18 Uhr beginnt die Sommerkonzertreihe Orgel Plus in der Stadtkirche Balingen mit einem spannenden und interessanten Programm für Orgel und Gitarre.

„Das Programm vereint mit großartiger Musik vom Barock bis zur Moderne die Freunde der Saitenklänge und die Liebhaber der Orgel“, heißt es in einer Ankündigung.

In dieser selten gespielten und ungewöhnlichen Kombination erklingen unter anderem Auszüge aus dem „Concierto para un Gentilhombre“ von Joaquin Rodrigo, eine Triosonate von Antonio Vivaldi sowie die Komposition „Im Schwarm“ von Daniel Stickan – ein Stück, das eigens für Silvia Elvers und Christian Gruber geschrieben wurde.

Insgesamt fünf Veranstaltungen

Die Organistin und Chorleiterin Silvia Elvers wuchs in Balingen auf und entdeckte hier in der Heilig-Geist-Kirche, aber auch in der evangelischen Stadtkirche ihre Liebe zur Kirchenmusik. Sie studierte Kirchenmusik in Freiburg, Lübeck und Frankfurt.

Neben einer Dozententätigkeit an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten gründete sie den Kinder- und Jugendchor „DoReMi“ der Evangelisch-lutherischen Pauluskirche Kaufering, in dem mittlerweile über 140 Kinder mit Freude, Hingabe und Können singen und Theater spielen.

Eintritt ist frei

Gitarrist Christian Gruber führten zahlreiche Konzertreisen in fast alle Länder Europas sowie nach Mexiko, Chile, Martinique, Kanada, USA, Russland, Japan und Südkorea, an renommierte Spielstätten wie die Manhattan School of Music in New York, in der Philharmonie in Moskau, die Gendai Guitar Hall in Tokyo oder das Concertgebouw in Amsterdam.

Der Eintritt zu diesem halbstündigen Konzert ist frei.

An den vier weiteren Sonntagen finden weitere Orgel-Plus-Konzerte statt. Unter anderem werden Orgelklänge gemischt mit Percussion, Oboe und Querflöte.