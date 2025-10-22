Konzertreihe im Nagolder Kubus: Das spielten die Finalisten des Deutschen Musikwettbewerbs

Das Trio Ariadne spielten im Nagolder Kubus, als Vertreter der jungen Musiker-Generation. Damit überraschte die Konzertreihe erneut mit begabten Tonkünstlern.
Den Namen Trio Ariadne sollte man sich merken. Denn alle Darbietungen bei der Aufführung der Konzertreihe im Kubus, die Myriam Navarri (Oboe), Thomas Adrian Mittler (Horn) und Josefa Schmidt (Klavier) im Kubus präsentierten, wiesen auf ihre künstlerische Reife auf hohem emotionalen und technischen Niveau hin. Damit ließen sie ein erstes Entwicklungspotenzial vermuten.