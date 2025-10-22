Konzertreihe im Nagolder Kubus: Das spielten die Finalisten des Deutschen Musikwettbewerbs

Das Trio Ariadne spielten im Nagolder Kubus, als Vertreter der jungen Musiker-Generation. Damit überraschte die Konzertreihe erneut mit begabten Tonkünstlern.

Den Namen Trio Ariadne sollte man sich merken. Denn alle Darbietungen bei der Aufführung der Konzertreihe im Kubus, die Myriam Navarri (Oboe), Thomas Adrian Mittler (Horn) und Josefa Schmidt (Klavier) im Kubus präsentierten, wiesen auf ihre künstlerische Reife auf hohem emotionalen und technischen Niveau hin. Damit ließen sie ein erstes Entwicklungspotenzial vermuten.

Als Vertreter der jungen Musiker-Generation gehören die begabten und bereits erfolgreichen Instrumentalisten zu den Finalisten und Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs 2024.

Dem Nagolder Publikum boten sie eines ihrer beiden Wettbewerbsprogramme mit Musik von wenig bekannten oder zu Unrecht vergessenen Komponisten, die unter dem Nazi-Regime lebten, litten und trotzdem wirkten.

Serenade voller Einigkeit und Präzision

Die ersten Anzeichen der musikalischen Qualitäten des Ensembles brachte die Interpretation der romantisch geprägten, 1923 von Robert Kahn (1865–1951) komponierten Serenade für Oboe, Horn und Klavier zum Vorschein. Schier mit dem mythologischen Ariadne-Faden in den Händen kreierten die Künstler ein ausgewogenes Klangbild voller interpretatorischer Einigkeit und technischer Präzision.

Oboe, Horn und Klavier – das Trio Ariadne

Die impressionistisch gefärbte Sonate für Horn und Klavier der Belgierin Jane Vignery füllten Mittler und Schmidt mit Expressivität, Geistesblitzen und herrlichen Zwiegesprächen, in denen sowohl der warme, offene und runde Klang des Horns als auch die Wechselspiele des sensiblen Klavieranschlags zur Geltung kamen. Beide Interpretationen würdigte das Publikum mit respektvollem Applaus.

Die Darbietung im Kubus erhielt viel Applaus

Unter die Haut ging die Dramaturgie der 1939 komponierten Suite für Oboe und Klavier des in Theresienstadt internierten und in Auschwitz ermordeten Komponisten Pavel Haas (1899–1944). Aus den flüchtigen und abrupt abreißenden Phrasen strömten Schmerz, Angstgefühle, Tragik sowie Vorboten schwindender Hoffnung. Während die Oboistin Navarri ihren samtigen und zugleich erschütternden Klangbogen zwischen dem Schein bukolischer Lyrik und dem Grauen der Wirklichkeit spannte, griff die Pianistin Schmidt jede Veränderung der Stimmung auf und führte diese auf ihre mitfühlende Art fort.

Nachdem die Oboe den finalen Schrei des Entsetzens ausstieß, ersetzte kräftiger Beifall voller Anerkennung und Bewunderung die bisherige Regungslosigkeit des Publikums. Erst nach der Pause hellte das Trio für Oboe, Horn und Klavier op. 188 von Carl Reinecke (1824–1910) die bedrückende Stimmung auf.

Trio Ariadne spielte für die Zuhörer eine Zugabe

Dieses Werk verwandelten die Künstler in einen echten Hörgenuss, indem sie mit einer beinahe brahms’schen Emotionalität, strahlend schönen Kantilenen, facettenreichem Klangbild, virtuos glanzvoller Gestaltung, interpretatorischen Feinheiten und nicht zuletzt mit spitzbübischer Lebhaftigkeit musizierten. Die Verspieltheit des Scherzos zog ein Gemurmel der Bewunderung in den Kubus-Reihen nach sich.

Das Konzert hielt die Zuhörer den ganzen Abend lang in andauernder Spannung, die erst eine faszinierende Zugabe aufzulockern vermochte.