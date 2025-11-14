Konzertreihe Bad Herrenalb: Klassik im Kloster läutet Vorweihnachtszeit ein

Am 6. Dezember treten die jungen Musiker des Helmholtz-Gymnasiums Karlsruhe in der Klosterkirche auf und am 7. Dezember Lisa Stoll und Fabienne Romer mit Alphorn, Orgel und Gesang.
Mit Klassik im Kloster beginnt die Vorweihnachtszeit in Bad Herrenalb seit zwei Jahrzehnten auf besonders festliche und stimmungsvolle Weise. Vor genau 20 Jahren veranstaltete Sabine Zoller ihr erstes Benefizkonzert in der Klosterkirche – der Auftakt zu einer Erfolgsreihe. Seither hat sie 60 Konzerte organisiert und moderiert und dabei mehr als 90 000 Euro an Spenden für soziale Zwecke gesammelt. Weiter geht es nun mit den Adventskonzerte.