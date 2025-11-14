Konzertreihe Bad Herrenalb: Klassik im Kloster läutet Vorweihnachtszeit ein

Am 6. Dezember treten die jungen Musiker des Helmholtz-Gymnasiums Karlsruhe in der Klosterkirche auf und am 7. Dezember Lisa Stoll und Fabienne Romer mit Alphorn, Orgel und Gesang.

Mit Klassik im Kloster beginnt die Vorweihnachtszeit in Bad Herrenalb seit zwei Jahrzehnten auf besonders festliche und stimmungsvolle Weise. Vor genau 20 Jahren veranstaltete Sabine Zoller ihr erstes Benefizkonzert in der Klosterkirche – der Auftakt zu einer Erfolgsreihe. Seither hat sie 60 Konzerte organisiert und moderiert und dabei mehr als 90 000 Euro an Spenden für soziale Zwecke gesammelt. Weiter geht es nun mit den Adventskonzerte.

6. Dezember Am 6. Dezember treten die 70 jungen Musiker des Helmholtz-Gymnasiums Karlsruhe um 16 Uhr in der Klosterkirche auf. Sie haben ein vielseitiges Weihnachtsprogramm aus drei Jahrhunderten erarbeitet. Das Musikprofil-Gymnasium präsentiert unter der Leitung von Doris Dotzauer und Manuel Nonnenmann ein beeindruckendes Klangerlebnis, das die musikalische Bandbreite und die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler eindrucksvoll hörbar macht.

Eine Auswahl klassischer Werke erwartet die Besucher und lädt dazu ein, sich von den klanglichen Nuancen des Philharmonischen Chors und des Orchesters 1 verzaubern zu lassen. Die Darbietungen entführen in eine atmosphärische Welt, die unmittelbar zu Herzen geht.

Das musikalische Repertoire spannt einen Bogen über mehrere Jahrhunderte und verbindet barocke Strahlkraft, romantische Tiefe und zeitgenössische Raffinesse. So erklingen der dritte Satz aus Antonín Dvořáks 8. Sinfonie, berührende Weihnachtskompositionen von John Rutter, Wolfgang Kelber und Alan Cutts und sorgen für feinsinnige klangliche Höhepunkte.

Ein besonderer Schwerpunkt des Abends liegt auf Auszügen aus Georg Friedrich Händels weltberühmtem Oratorium Messiah. Neben der eindrucksvollen Sinfonia präsentiert das Ensemble Arien und Chorsätze bis hin zum monumentalen Hallelujah – Werke, die seit Jahrhunderten zu den Höhepunkten der Advents- und Weihnachtsmusik zählen und auch an diesem Abend ihre festliche Strahlkraft entfalten. Der Eintritt kostet 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 30 Euro.

7. Dezember Am 7. Dezember sind Lisa Stoll und Fabienne Romer mit Alphorn, Orgel und Gesang um 16 Uhr in der Klosterkirche zu hören. „Mit Lisa Stoll und Fabienne Romer freuen wir uns erstmals auf zwei herausragende Schweizer Künstlerinnen, die uns mit ihrem musikalischen Talent in die festliche und besinnliche Adventszeit entführen werden“, schreibt Istvan Kocsis, Generalkonsul der Schweizerischen Eidgenossenschaft für Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart, im Grußwort des Programmheftes.

Inspiriert von den Landschaften ihrer Schweizer Heimat widmen sich die beiden Musikerinnen der Verbindung von Natur und Musik – eine Symbiose, die in ihrem Konzert auf wundersame Weise spürbar wird. Die eigens für sie komponierten Werke sind den beiden Künstlerinnen regelrecht auf den Leib geschneidert: Im Alphorn entfaltet sich der charakteristisch runde, warme Klang, getragen von großen und kleinen Intervallen bis hin zu überraschend virtuosen Figuren. Die Orgel wiederum zeigt in Fabienne Romers Händen ihr ganzes Spektrum – von zarten Registern bis zum kraftvollen, volltönenden Klang, der pure Freude ausstrahlt.

Stolls musikalische Laufbahn begann im Alter von sechs Jahren mit der Blockflöte. Zwei Jahre später entdeckte sie das Cornet, der Beginn ihrer großen Leidenschaft für die Blasmusik. Die virtuose Alphornspielerin war bereits in Dubai, Kuwait, London, China, Japan, Florida und den USA zu Gast und spielte in bedeutenden Konzertsälen wie der Hamburger Elbphilharmonie, dem KKL Luzern, dem Concertgebouw Amsterdam und der Berliner Philharmonie. Fabienne Romer lebt die klassische Musik und die Volksmusik gleichermaßen und verbindet beide musikalischen Welten virtuos und mit Hingabe. Als Musikerin ist sie mit Klavier, Orgel und Gesang regelmäßig auf verschiedensten Bühnen zu erleben.

Das gemeinsame Repertoire der beiden Künstlerinnen fügt sich harmonisch in das Programm der Internationalen Weihnacht ein, das seit vielen Jahren das Markenzeichen von Klassik im Kloster ist. Insgesamt waren in den vergangenen zwei Jahrzehnten 16 Nationen bei Sabine Zoller zu Gast – ein eindrucksvolles Zeugnis für die internationale Strahlkraft dieses Konzertformats. Nach Klängen aus Österreich, Belgien, Slowenien, Mexiko, Schweden, Irland, Russland, Italien, Deutschland und Frankreich ist nun erstmals die Schweiz vertreten. Damit bringen Stoll und Romer ein Stück ihrer Heimat in die Klosterkirche. Der Eintritt kostet 35 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 40 Euro.

Kultur-Bonus Im Rahmen eines Kultur-Bonus öffnen vom 2. bis 31. Januar 2026 erneut sechs Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg exklusiv für Ticketinhaber der Klassik-im-Kloster-Konzerte ihre Türen: Sie haben kostenfreien Eintritt in das Experimenta Erlebnismuseum in Freudenstadt, das Fahrzeugmuseum in Marxzell, das Stadtmuseum in Baden-Baden, das Museum im Schloss in Ettlingen, das Unimog-Museum in Gaggenau sowie das Museum für Literatur am Oberrhein im PrinzMaxPalais in Karlsruhe. Das Modehaus Bertsch in Schömberg und der Eistreff Waldbronn bieten den Konzertbesuchern zusätzliche Extras.

Anreise Für alle, die umweltfreundlich mit einem tagesaktuellen bwtarif-Ticket, D-Ticket JugendBW oder Deutschland-Ticket zu den Konzerten anreisen, gibt es beim Eintritt ins Konzert einen Gutschein, der im Restaurant Plaza in Bad Herrenalb als Gratis-Getränk – Kaffee oder alkoholfrei – eingelöst werden kann.

Tickets Die Konzerte finden in der Klosterkirche Bad Herrenalb statt. Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Tickets gibt es unter der Tickethotline 0721/ 230 00 oder per E-Mail an tickets@schlaile.de, Infos unter www.klassik-im-kloster.com.