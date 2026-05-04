Konzertkiste in Albstadt: Kleine Stadtfeste sind im Sommer geplant

Der Albstädter Kultursommer wird in diesem Jahr mit kleinen Stadtfesten in nahezu allen Stadtteilen bereichert.
Das Stadtfest im Jubiläumsjahr „50 Jahre Albstadt“ ist vielen Albstädtern noch in guter Erinnerung. Ausgelassene Stimmung in der Ebinger Innenstadt, gutes Wetter, verschiedene Kunstrichtungen auf zahlreichen Bühnen. Ein solch großes Fest kann die Stadtverwaltung nicht jedes Jahr auf die Beine stellen. Das während des Stadtfestes im vergangenen Jahr entstandene Wir-Gefühl soll aber auch in Zukunft genährt werden.