Konzertkiste in Albstadt: Kleine Stadtfeste sind im Sommer geplant

Der Albstädter Kultursommer wird in diesem Jahr mit kleinen Stadtfesten in nahezu allen Stadtteilen bereichert.

Das Stadtfest im Jubiläumsjahr „50 Jahre Albstadt“ ist vielen Albstädtern noch in guter Erinnerung. Ausgelassene Stimmung in der Ebinger Innenstadt, gutes Wetter, verschiedene Kunstrichtungen auf zahlreichen Bühnen. Ein solch großes Fest kann die Stadtverwaltung nicht jedes Jahr auf die Beine stellen. Das während des Stadtfestes im vergangenen Jahr entstandene Wir-Gefühl soll aber auch in Zukunft genährt werden.

Vereine und regionale Künstler Die „Konzertkiste“ ist eine mobile Bühne, bestehend aus einem Pavillon und Technikequipment mit Ausstattung für kleine Konzerte. Konzipiert wurde das klappbare Bühnenmobil von Matthias Raible, Geschäftsführer der Albstädter Firma Slam.

Jüngst wurde die „Konzertkiste“ vor der Ebinger Festhalle bei einem Pressegespräch vorgestellt. Die erste der Freiluft-Veranstaltungen steht schon am kommenden Wochenende an. Los geht es am Samstagabend, 9. Mai, vor der Ochsenscheuer in Onstmettingen. Die Bewirtung durch den Musikverein Onstmettingen beginnt um 18 Uhr; ab 19 Uhr tritt der Truchtelfinger Pianist Wolfgang Fischer auf die Bühne. Der Eintritt ist frei.

Das Konzept der Konzertreihe, die offiziell den Namen „Konzertkiste on Tour“ trägt, wird am Beispiel Onstmettingen deutlich: Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit Vereinen und möglichst regionalen Künstlern organisiert. Insgesamt sind in diesem Jahr acht Termine in acht Stadtteilen vorgesehen.

Nach dem Auftakt in Onstmettingen am Donnerstag, 14. Mai, in Laufen, am Freitag, 12. Juni, in Lautlingen und am Freitag, 19. Juni, in Margrethausen. Weiter geht es am Samstag, 4. Juli, in Ebingen, gefolgt von Samstag, 25. Juli, in Pfeffingen und am Samstag, 22. August, in Truchtelfingen. Der Termin für die Veranstaltung in Tailfingen steht noch aus; in Burgfelden soll erst im kommenden Jahr ein Konzert im Rahmen der „Konzertkiste“ stattfinden.

Die Veranstaltungen sind zumeist abends geplant, mit Ausnahme des Feiertags Christi Himmelfahrt, 14. Mai, in Laufen. Uhrzeit zu Veranstaltungsbeginn und die entsprechenden Künstler gibt das Kulturamt vor den jeweiligen Konzerten rechtzeitig bekannt. Noch laufen für einige Stadtteile die finalen Abstimmungen, wie Projektleiterin Prisca Hille berichtet.

Oberbürgermeister Roland Tralmer hat vor der ersten Veranstaltung in Onstmettingen Gefallen an der „Konzertkiste“ gefunden. „Mit der Konzertkiste schaffen wir die Voraussetzung für ein niederschwelliges Angebot für Kunst und Kultur in der Gesamtstadt.“ Und dies ohne großen finanziellen Aufwand. Die Onstmettinger Bank, die Albstadtwerke und die Firma Slam ermöglichen es dem Kulturamt als Sponsoren, für die Bürger auch in finanziell schwierigen Zeiten ein weiteres Konzertangebot zu schaffen. Tralmer dankte den Geldgebern und betont: „Ohne die Unterstützung aus der Wirtschaft und von Privatpersonen wäre ein gesellschaftliches Leben in dieser Art und Weise derzeit nicht möglich.“

Veranstaltungsreihe wird wohl wiederholt

Dieter Boss, Vorstandssprecher der Onstmettinger Bank, erklärte, dass sein Haus stets versuche, gemeinnützige Investitionen zu unterstützen – seien es Vereine, Kindergärten oder die Stadt. Die „Konzertkiste“ habe den Vorteil, dass etwas Bleibendes geschaffen worden sei. Denn: Die Veranstaltungsreihe soll sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Das Ziel für Projektleiterin Prisca Hille und Kulturamtsleiter Martin Roscher: „Die Innenstädte der Stadtteile beleben.“ Als Kind des Stadtfestes soll die „Konzertkiste“ auch dessen Atmosphäre weitertragen. Bleibt nur noch, auf gutes Wetter zu hoffen.