Das Longhorn wird zu Eddie’s Dive Bar. Und auch im Schwarzen Keiller läuft nur Iron Maiden: Was wir über die Stuttgarter Metal-Partys rund ums Konzert am 26. Juli auf dem Wasen wissen.

Wenn Iron Maiden kommen, verlieren Clubs ihre Namen. Das Oxygen La Defense in Paris ebenso wie Riverside East in London oder eben das LKA/Longhorn in Stuttgart. Sie alle werden für mindestens einen Tag und eine Nacht zu Eddie’s Dive Bar.

Eddie’s Official Dive Bar & Aftershowparty

Am Samstag, 26. Juli, um 12 Uhr verwandelt sich das LKA/Longhorn (Heiligenwiesen 6) in die offizielle Stuttgarter Pop-up-Dive-Bar der Tour von Iron Maiden. „Wir haben uns mit lokalen Veranstaltungsorten zusammengetan, damit du Trooper-Bier und Darkest Red-Wein genießen kannst – mit Essen, Metal und Entertainment“, heißt es in der Ankündigung des Iron-Maiden-Managements. Außerdem soll es dort auch exklusives Merchandise geben. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch

Im LKA/Longhorn können Fans nicht nur vor der Show auf dem Wasen, die offiziell um 18:15 Uhr mit dem Auftritt der Band Avatar beginnt, sondern auch hinterher ausgiebig feiern. Denn erst um 5 Uhr morgens am Sonntag ist die Aftershowparty vorbei, und Eddie’s Dive Bar macht dicht und reist ab nach Berlin: Dort wird vom 28. bis 30. Juli an gleich drei Tagen das Redo XXL zur nächsten Pop-up-Kneipe für Iron-Maiden-Fans, wenn die Band am 29. und 30. Mai auf der Berliner Waldbühne auftritt.

Iron Maiden Run For Your Lives Warm up Party

Für alle, die sich nicht erst am Samstag bei einem Metal-Frühschoppen auf die Show von Iron Maiden einstimmen wollen, öffnet die Heavy-Metal-Kneipe Schwarzer Keiler (Fritz-Elsas-Straße 60) bereits am Freitagabend um 22 Uhr. Bei der inoffiziellen „Iron Maiden Run For Your Lives Warm up Party“, die in Kooperation mit dem örtlichen Veranstalter des Konzerts stattfindet, kann man bis Samstagfrüh um 5 Uhr morgens feiern (Eintritt: 5 Euro). „Lauft Euch warm oder besser um euer Leben für eine der größten Metalshows der Welt einen Tag bei uns im Keiler mit jede Menge Iron-Maiden-Material aus allen Schaffensphasen der Band und etlichen Wegbegleitern“, versprechen die Organisatoren.

Die einzigen ungeklärten Fragen sind: Was können Iron-Maiden-Fans am Samstag zwischen 5 Uhr morgens und 12 Uhr mittags tun (Schlafen kommt ja bestimmt nicht infrage)? Und: Wird Eddie, das monströse Maskottchen der Band, das seit 1980 Iron Maiden begleitet, selbst bei einer der Partys vorbeischauen? Auf die Frage, ob auch Bruce Dickinson und Co. zum Feiern vorbeikommen werden, gibt das Management dagegen eine deutliche Antwort: „Nein, die Band wird bei keinem der Events anwesend sein!! Sie hat zu tun!“