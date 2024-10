Die Kulturgemeinschaft Empfingen hat die „Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ für ein Konzert am 18. Oktober nach Empfingen eingeladen. Zwischen der Kapelle und der Gemeinde besteht eine besondere Freundschaft.

Sie sehen in Empfingen ihre zweite Heimat: die Oberschwäbischen Dorfmusikanten. Und heimatliche Gefühle kommen bestimmt auch bei den Fans der Kapelle auf, die auf Einladung der Kulturgemeinschaft diesen Monat in Empfingen konzertiert.

Ein Abend voller traditioneller Blasmusik ist im Rahmen des Kirbe-Wochenendes zu erwarten, wenn die Dorfmusikanten am Freitag, 18. Oktober, in der Tälesehalle genau das präsentieren, für das sie in Empfingen und anderswo bekannt sind: einem unvergesslichen Konzertabend.

Zünftige Musik zur Kirbe

Im Rahmendes Kirbe-Wochenendes der Kulturgemeinschaft Empfingen wird ab 20 Uhr traditionelle Blasmusik die Herzen der Besucher höher schlagen lassen. Die Saalöffnung ist bereits um 19 Uhr.

Die Oberschwäbischen Dorfmusikanten haben eine besondere Verbindung zu Empfingen. Unter der langjährigen Leitung von Peter Schad, der sich mittlerweile im musikalischen Ruhestand befindet, trat die Kapelle in der Vergangenheit schon mehrfach in Empfingen auf und konnte das Publikum jedes Mal begeistern.

Kontakt riss nicht ab

Obwohl Peter Schad nicht mehr aktiv ist, blieb der Kontakt zu Empfingen bestehen. Auf Grund der großen Erfolge und der freundschaftlichen Verbindung kam das neue Management der Kapelle unter Leitung von Klaus Merk auf die Kulturgemeinschaft Empfingen zu und fragte an, ob man nicht erneut ein Konzert organisieren könnte. Diese Anfrage wurde gern angenommen, und so kehren die Oberschwäbischen Dorfmusikanten nun wieder nach Empfingen zurück.

Freunde des Brauchtums

Die Oberschwäbischen Dorfmusikanten stehen für die Pflege und Förderung der Blasmusiktradition in Schwaben. Mit großer Leidenschaft tragen sie die Tradition der Dorfmusik fort und verbinden diese mit modernen Einflüssen. Die erfahrenen Musikerinnen und Musiker versehen, es das Publikum zu begeistern und den schwäbischen Musikstil zu bewahren.

Kartenvorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Freien Tankstelle Walter in Empfingen, in der Volksbankfiliale Empfingen, online unter www.kulturgemeinschaft-empfingen.de – sie kosten im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 16 Euro.

Veranstalter: Kulturgemeinschaft Empfingen, E-Mail: info@Kulturgemeinschaft-empfingen.de