Konzerte in Trossingen

1 Konzert mit Jinhee Kim sowie Ben Reuter, Ricardo Cifuentes und Pavel Velov. Foto: Susanne Heinrich

Konzert im Würfelsaal mit Professorin Jinhee Kim und einigen ihrer Studierenden unter dem Motto „Persona“.









Ja, es ist was los an der Musikhochschule in Trossingen! Nachdem kürzlich der neue Professor für Trompete Matthias Kowalczyk samt Mitstreitern das Publikum im Konzertsaal der Hochschule mit brillanten Trompeten- und Orgeltönen begeistert hat, umhüllten aufs Feinste ausgearbeitete Gitarrentöne tags darauf die gebannt lauschende Hörerschaft im Würfelsaal der Volksbank Trossingen.