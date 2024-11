1 New Jersey spielen die Hits von Bon Jovi. Foto: Kulturbesen

Bon Jovi und Adele – gleich zwei Covermusiker von Superstars werden am Wochenende in der Szene 64 gastieren.









Am Freitag, 15. November, um 20.30 Uhr ist es in der Szene 64 so weit: Es ist nicht alltäglich, dass man eine Bon Jovi Show besucht – nun übernimmt das die Band New Jersey.

Das Ziel von New Jersey ist es, die Fans zusammen- und warmzuhalten, indem sie ihnen eine perfekte Show im Bon Jovi-Stil bieten. Versprochen wird laut Mitteilung das nächstbeste, was man nach dem Original zu sehen bekommen kann. Mit über 100 Songs im Repertoire ist New Jerseys Setlist abwechslungsreich und wird auch anspruchsvolle Fans begeistern. Lesen Sie auch Neben ihrer Hauptshow haben New Jersey auch verschiedene Acoustic Versionen auf Lager, sowohl als komplette Band als auch „Jon & Richie“. Karten gibt es an der Abendkasse in der Szene 64. Einlass ab 19 Uhr, die Szene 64 ist bewirtet. Königin des weißen Souls Keine Verschnaufpause gibt es auch am nächsten Tag: Am Samstag, 16. November, ab 20.30 Uhr kommt Adele Experience mit einem beeindruckenden Projekt, das einer Künstlerin Tribut zollt, die eine „Königin des weißen Souls“ ist. Diletta und ihre Band dirigieren eine Show einnehmend und verfeinert. Man darf die beliebtesten Lieder noch einmal erleben, von den ersten Singles bis zu den neuesten Hits. Keine Künstlerin hat in diesem Jahrhundert mehr Alben verkauft als Adele. „Rolling in the deep“, „Set Fire to the Rain“, „Someone like you“, „Hello“ – die Liste der Hits ist lang und durch das aktuelle Album noch länger geworden. Für „Skyfall“, den Titeltrack zum gleichnamigen James Bond-Blockbuster erhielt Adele dann auch noch den Oscar. Karten gibt es an der Abendkasse in der Szene 64. Einlass ist ab 19 Uhr, die Szene 64 ist bewirtet. Karten gibt es unter Kulturbesen-Schramberg.de oder schramberg.de und per E-Mail verein@schramberger-kulturbesen.de. Veranstaltungsbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, die Szene 64 ist bewirtet.