Konzerte in Schramberg: Altes Fieber entfachte die Cover-Band Tote Hosen Tribute

Ihren Auftritt im Kulturbesen vor über zehn Jahren konnten Bonnie & Clyde jetzt in der Szene 64 in Schramberg noch toppen.
Zwei glühende Verehrerinnen aus Sulgen wollten immer wieder beweisen, wie groß meine Liebe ist, „und bringe mich für dich um“. Aber Silvia und Ann-Katrin waren so fasziniert, dass sie glücklicherweise bis zum „Auf wiedersehen, die Zeit war wunderschön“ auch gesanglich in höchsten Tönen durchhielten. Wohl auch weil Sänger Wolle betonte, „du lebst nur einmal“ und das Paradies könne er den beiden Verehrerinnen nicht versprechen. Das alte Fieber hielt an, aber nicht für den Stern des Süden, denn nie würden die Hosen zum FC Bayern gehen.