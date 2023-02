2 Yvonne Catterfeld singt am 5. Mai in Rottweil. Foto: Catterfeld

Simon Phillips, Yvonne Catterfeld, Robert Cray sowie Hazmat Modine und The Queens of Soul – das sind die illustren Namen und internationalen Topacts, die aktuell zum Programm des diesjährigen Jazzfests hinzukommen.















Link kopiert

Rottweil - Bereits fix sind ja seit längerem Rabih Abou-Khalil feat. Elina Duni und das Moka Efti Orchestra.

Nach dem Jazz in Town-Auftakt am 30. April, in diesem Jahr wieder in "Original-Format", wird Yvonne Catterfeld den Konzertreigen in der Alten Stallhalle eröffnen. Sie ist ein wahres Multitalent und seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil der deutschen Medien- und Musiklandschaft: Ob als Schauspielerin, Coach bei "The Voice of Germany", Sängerin oder Songwriterin, Yvonne Catterfeld begeistert mit ihrem Facettenreichtum, gepaart mit ihrer sympathischen und positiven Art.

Neues musikalisches Kapitel

Vor kurzem hat sie ein neues musikalisches Kapitel aufgeschlagen. Ihr achtes Studioalbum "Change" ist rein englischsprachig, mit internationalem Sound zwischen Gospel, R&B und Soul. Die Songs sind mutig und persönlich, leise und auch laut, verzweifelt und hoffnungsvoll. Und mit ihren neuen Songs sowie dem ein oder anderen Best-Of-Hit wird sie am 5. Mai nicht nur ihre große Fangemeinde verzaubern.

Einer der besten Schlagzeuger der Welt

Tags darauf folgt mit Simon Phillips einer der zweifellos besten Schlagzeuger der Welt. Sein Stil spiegelt nicht nur Musikalität und technische Perfektion wider, Simon Phillips ist auch ein Musiker, der durch sein emotionales Spiel besticht. Er arbeitete bereits mit Künstlern wie Jeff Beck, Toto, The Who, Peter Gabriel, Mick Jagger und unzähligen anderen. Und vor 35 Jahren legte der begnadete Schlagzeuger, Komponist und Produzent mit dem Album "Protocol" den Grundstein für eine großartige Solo-Karriere. Zur Feier des 35. Geburtstages seines ersten Solo-Werkes kommt er mit seiner neuen "Protocol V"-Formation nach Rottweil.

Hommage an die Ladies des Soul

Eine Hommage an die großen Ladys des Soul – das zeigt die Tribute-Show "The Queens of Soul" am 12. Mai auf der Jazzfest-Bühne. Unvergessen sind Namen wie Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner, Diana Ross oder aber auch Amy Winehouse, Whitney Houston, Donna Summer, Adele und andere mehr. All diesen Soullegenden setzt die Show ein Denkmal. Acht international gefeierte Sängerinnen bringen diese Soul-Juwelen akustisch wie optisch meisterlich auf die Bühne. Unterstützt werden die Lead-Vocals von Backgroundsängerinnen und einer hochkarätigen, siebenköpfigen Band. Charmant moderiert wird der Abend von Derrick Alexander aus Detroit.

Hazmat Modine bleibt eine faszinierende Ausnahmeerscheinung im Musikgeschäft. Der Sound dieses Ausnahmeensembles ist eine tiefenentspannte Mischung aus Folk, Klezmer, Jazz, Swing, Soul und Balkan-Rhythmen mit dem Blues als zentralem Fundament. Vereinzelt tauchen auch Kurt Weill oder Tom Waits-Anklänge auf – aber nicht melancholisch, sondern lässig, humorvoll und gut tanzbar. Europäische Live-Premiere der aktuellen "Bonfire-Tour" ist am 16. Mai exklusiv in Rottweil.

Die Shows des genialen Gitarristen und sensationellen Sängers Robert Cray und seiner Band sind weltweit umjubelt und bilden am 20. Mai das ultimative Finale des Jazzfests. Der Blues lebt. Und der Soul und R’n’B auch. Dabei ist es nicht nur die Musikalität aus bald 50 Jahren Bühnenhistorie, fünf Grammy Awards, 15 Nominierungen und mehr als 20 Studioalben, die die Shows des Ausnahmekünstlers so besonders machen. Emotionalität und Spontaneität spielen eine ebenso große Rolle. Seit Robert Cray in den 80ern die große Bühne betreten hat, hat er das Rampenlicht nicht mehr verlassen. Und es geht weiter in der Blues- und Griffbrettgeschichte . Vorverkauf, Kartenversand, Onlinebestellungen & Print@Home direkt über www.jazzfest-rottweil.de, bei allen Verkaufsstellen von Reservix sowie unter www.schwabo.de/tickets, Tickethotline: 07423/7 87 90;

Weitere Veranstaltungen sind in Planung.