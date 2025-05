Voller Kontraste – so war das Jazzfest am Wochenende

18 Sänger Cosmo Klein findet schnell den direkten Weg zum Publikum – ­und liefert mit The Campers ein energiegeladenes und inspirierendes Konzert. Foto: Schnekenburger

Auch am zweiten Wochenende feiert das Jazzfest in Rottweil die Kontraste. Wir waren natürlich dabei. Und große Namen waren am Start.









Link kopiert



Im Stall wummert es am Freitagabend. Ach was, es pulst. Tief und energiegeladen. Auf der Bühne stehen Cosmo Klein and The Campers, und die haben anscheinend nicht nur den Auftrag, dem Publikum ordentlich einzuheizen, sondern sichtlich und hörbar Spaß an der Musik.