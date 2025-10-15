Konzerte in Roms Wahrzeichen: McCartney im Kolosseum?

Roms Wahrzeichen ist vor allem ein Platz für Touristen - fast 15 Millionen pro Jahr. Mit Popkonzerten will der neue Direktor nun die Römer zurückholen. Im Gespräch sind prominente Namen.
Rom - Im Kolosseum, dem fast zwei Jahrtausende alten Wahrzeichen von Rom, sollen künftig große Popkonzerte stattfinden. Der neue Direktor der antiken Stätte, Simone Quilici, kündigte an, die Arena für Auftritte von Weltstars wie Paul McCartney, Peter Gabriel oder Sting zu öffnen. Sein Ziel sei es, neben den Touristen auch andere "Menschen in die Denkmäler hineinzubringen", sagte der Italiener der Tageszeitung "La Repubblica".