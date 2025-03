Konzerte in Kniebis: Auf „Vincent und Fernando“ folgen die „Jungen Böhmischen“

Erst das Gesangsduo „Vincent und Fernando“, dann „Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“ – Volks- und Blasmusik war am Wochenende auf dem Kniebis angesagt. Die Musiker begeisterten bei beiden Konzerten in der Kniebishalle.

Zu den beiden Konzerten hatte der Musikverein Trachtenkapelle Kniebis in die Kniebishalle eingeladen. Am Samstagnachmittag sorgte das Gesangsduo „Vincent und Fernando“ für gute Laune. Tags darauf spielten „Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“ zum bejubelten Frühschoppenkonzert in einer voll besetzten Kniebishalle.

Reichlich Applaus war „Vincent und Fernando“ sicher. Ihre Fanclubs aus Deutschland und der Schweiz waren dabei – und bestens gestimmt. Mit einfühlsamen Titeln aus seiner Heimat Südtirol präsentierte sich das Gesangsduo bodenständig und publikumsnah.

Zuhause sind die Brüder im malerischen Andrian, das in der Nähe von Bozen liegt. Seit rund 36 Jahren haben sich „Vincent und Fernando“ der Musik verschrieben. Entdeckt wurden sie bei einem Talentwettbewerb von Norbert Rier, dem Sänger der Kastelruther Spatzen.

Eine feste Größe

Die Brüder mit dem bürgerlichen Namen Otto (Fernando) und Ulrich (Vincent) Messner sind in Rundfunk und Fernsehen eine feste Größe. Mehrere Jahre traten die Brüder regelmäßig in Salzstetten auf. Dort hatte Fanclubleiterin Gudrun Lutz die Konzerte organisiert. Altersbedingt gab sie das Ganze an den Musikverein Trachtenkapelle Kniebis ab. Und so spielten „Vincent und Fernando“ nun bereits zum vierten Mal in der Kniebishalle.

Als eingespieltes Duo präsentierten sich Vincent (links) und Fernando (rechts) bei ihrem Konzert in der Kniebishalle. Foto: Lothar Schwark

Mit der Trachtenkapelle Kniebis und Dirigent Jochen Klumpp sind sie fest verbunden. Dass die Fans voll hinter den Volksmusikern stehen, war bei dem Auftritt des Duos deutlich spürbar. Nahezu drei Stunden wurde in der Kniebishalle geschunkelt, geklatscht und fröhlich mitgesungen. Da war Jubelstimmung pur angesagt.

Beim Auftritt von „Vincent und Fernando“ hielt es das Publikum oft nicht auf den Stühlen.

Neben flotten Rhythmen waren tiefgehende Hits angesagt. Beim Lied „Sag, du bleibst“ wurde die eine oder andere Träne sichtbar. Urlaubsstimmung kam bei „Südtirol, du bist so schön“ auf. In voller Stärke sang das Publikum das Lied „Dem Land Tirol die Treue“ mit. Im Zeichen des beginnenden Frühlings erklang der Titel „Im Garten der Liebe blüht Jasmin“. Hit auf Hit folgte. Nach einem kurzweiligen Musiknachmittag verabschiedeten sich „Vincent und Fernando“ mit mehreren Zugaben.

Blasmusik vom Feinsten

Jede Menge Lebensfreude und böhmische Blasmusik vom Feinsten brachten am Tag darauf „Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“ beim Frühschoppenkonzert in die voll besetzte Halle. Fast vier Stunden lang präsentierten sie böhmische Blasmusik auf höchstem Niveau. Die Musiker, die vornehmlich in Oberschwaben zu Hause sind, sind ein eingespielter Klangkörper. Mit Polka, Marsch und Walzer sowie Gesangseinlagen belegten sie ihre Klasse – dabei gehen alle neben der Musik noch einem Beruf nach.

Dass die Musiker viel Wert auf die Stilistik und musikalische Feinheiten legen, wurde bei Titeln wie „Böhmischer Traum“ oder „Paula Polka“ deutlich. Die stimmungsvollen Stücke wurden humorvoll von Bernd Schosser angesagt. Auch bei diesem Konzert wurden zum Ende hin mehrere Zugaben gefordert. So war die Kniebishalle am Wochenende ein Treffpunkt für Freunde der Volks- und Blasmusik. An beiden Tagen waren die Mitglieder des Musikvereins Trachtenkapelle Kniebis voll im Einsatz.

Für Freitag, 7. November, ab 20 Uhr kündigte Klumpp die „Original Schwarzwälder Musikanten“ in der Kniebishalle an. Dort steht dann am Samstag, 6. Dezember, ab 15 Uhr die „Klingende Weihnachtszeit mit Hansy Vogt“ auf dem Programm. Die Karten-Hotline ist unter Telefon 07442/6628 zu erreichen.