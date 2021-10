1 Für die Zugabe begegnen sich die beiden Orchester der Stadtmusik Schwenningen im Marsch Laridah musikalisch. Die Mozart-Gruppe spielt im Hörerbereich, die Rossini-Gruppe auf der Bühne. Foto: Bombardi

In der Neckarhalle feierten mehrere hundert Zuhörer an zwei Abenden die Stadtmusik Schwenningen, die erstmals nach mehr als 18 Monaten Pandemie-Stillstand zu einem Konzert eingeladen und sich für die außergewöhnliche Situation einen besonderen Ablauf ausgedacht hatte.















VS-Schwenningen - In voller Besetzung, aber aufgeteilt in zwei separate Orchester, unterhielt die Stadtmusik ihr Publikum während 90 Minuten. Dirigent Wolfgang Wössner ermöglichte dieses ursprünglich bereits im Vorjahr vorgesehene Konzert dank seiner Idee, das Große Blasorchester in zwei kleinere Orchester aufzuteilen. So war es beinahe wie vor den Pandemiezeiten, als die Musiker das Konzert mit der Ouvertüre aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte" eröffneten. Dass die Zuhörer am Eintritt einen 3 G-Nachweis vorlegen mussten und dazu verpflichtet waren, das gesamte Konzert über eine Hygienemaske zu tragen, ging in Anbetracht des musikalischen Live-Erlebnisses, das die Stadtmusiker auf die Bühne gezaubert hatten, beinahe vergessen.

Melodien der 1920-Jahre

Die in vier Sätze unterteilte Second Suite in F aus der Feder von Gustav Holst schloss sich an den zauberhaften Einstieg eines Konzertes an, dass mit seinem Titel "Stadtmusik Hoch 2" den Charakter des Konzertes treffsicher erfasste. In ihrem letzten Stück begeisterte die unter dem Titel Mozart-Gruppe angetretene Orchesterhälfte der Stadtmusik mit Melodien aus der Epoche der wilden 1920-er Jahre, als ein Musikstil namens Charleston seine Blütezeit hatte. Bei einem kleinen Medley mit Hits wie "Ain’t she sweet" oder "Sweet Georgia Brown" war es den Zuhörern schwer gefallen, auf ihren Plätzen zu bleiben.

Von Rossini bis Vaugn Williams

Auch die Rossini-Gruppe, die zweite Orchesterformation der Stadtmusik, eröffnete ihren Auftritt mit einer Ouvertüre, die aus Gioacchino Rossinis wenig bekannten Oper "Tancredi" stammte. Eine Suite mit folkloristischen englischen Melodien aus der Feder von Ralph Vaugn Williams schloss sich an.

Lange anhaltender Applaus durchflutete die Neckarhalle, als das Konzert mit einem Feuerwerk von Hits des weltbekannten schwedischen Pop-Duos Roxette endete. Es war das neueste Arrangement von Dirigent Wössner, der über die gelungene Konzertpremiere nach Ende des Lockdowns sichtlich erleichtert war. Der stürmische Beifall ermunterte die beiden Orchestergruppen der Stadtmusiker mit dem den Marsch "Laridah" als Zugabe einen Schlussakkord zu setzen.