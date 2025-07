Konzerte in Calw-Hirsau Bereit für den Klostersommer: Das sind die Bilder vom Bühnenaufbau

Der Calwer Klostersommer in Hirsau startet am 31. Juli. Die Vorbereitungen für das Festival im Kloster laufen auf Hochtouren. Am Samstag hat der Aufbau der Bühne begonnen.