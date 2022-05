3 Sänger Udo Welz vom Rockorchester Horst Müller gibt alles. Foto: Maier

Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. In Balingen gibt es jetzt gleich doppelten Grund zum Feiern: Die Balinger Kultkneipe Bären "Bären" besteht seit mittlerweile 45 Jahren und die Veranstaltungsschmiede "Show + Media Design" gibt es auch seit einem Jahrzehnt.















Balingen - Die Jubiläumsfeste erstreckt sich über die ersten zwei Juli-Wochenenden: mit viel Live-Musik – gratis, versteht sich.

"45 Jahre sind schon eine Hausnummer", resümiert Patrick Streicher, der den Bären seit 2018 führt, dem Haus jedoch schon von Kindesbeinen an verbunden ist – war sein Vater Uli Stegmaier doch mehr als 30 Jahre lang selbst Bärenwirt. Eigentlich war die Idee, das Jubiläum direkt vor der Haustüre zu feiern, doch die derzeitige Baustellensituation lässt es nicht zu, die Ebertstraße für die Party zu sperren.

Deshalb in Engstlatt

Da trifft es sich prima, dass Streichers alter Bekannter Elischa Dommer in diesem Jahr ebenfalls Grund zum Feiern hat: Seit zehn Jahren betreibt er seine Firma "Show + Media Design". Diese kümmert sich drum, dass bei Konzerten, Feiern und sonstigen Veranstaltungen nicht nur der Ton und das Licht stimmen, sondern auch das ganze Drumherum. Das Drumherum stimmt auch an seinem Unternehmensstandort in der Mühlrainstraße 3 im Gewerbegebiet Lehenmorgen in Engstlatt, denn dort gibt es einen toll gelegenen Innenhof, der sich geradezu anbietet, Konzerte zu veranstalten.

Abgedrehter Balkan-Sound

Das tun Streicher und Dommer denn auch, und zwar gleich zwei Wochenenden lang. Den Auftakt der Jubiläumsfeiern macht das "Bären-Wochenende" vom Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli. Am Freitagabend gibt es Reggae mit Saidon Train sowie "Sexy Gypsy Balkan Action" mit Dr. Aleks and the Fuckers. Wer sich da drunter nix vorstellen kann, gibt einfach mal in Youtube "Jäätelötötterö" ein – und weiß Bescheid. Einlass ist am Freitag von 18 Uhr an.

Der Samstag beginnt mit Sixx, einer Status-Quo-Coverband mit ihren Wurzeln im Killertal, die sich selbst für ihre "fantastischen Gigs" lobt. Längst keine Unbekannten mehr sind seit vielen Jahren auch Fenders 55, die – wie der Name schon vermuten lässt – Rockabilly, Country und Rock and Roll bieten, schnell und dreckig, wie es sein muss. Auch der Samstag beginnt um 18 Uhr.

Blues ist nicht nur was für Ältere

Früher geht es am Sonntag los, denn dann ist bereits um 15 Uhr Einlass. Auf dem Programm steht an diesem Tag die Sean McGurrin Band, die mit Folk, Rock, Punk und Country im Gepäck anreist. Bluesig wird es dann mit der Albstädter Band Indigo, die zeigen wollen, dass Blues längst nicht nur Musik für Ältere ist.

Horst Müller rockt

Eine Woche später, vom Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, steigt dann das Jubiläumsfest von Elischa Dommers "Show + Media Design". Am Freitagabend geht es gleich mit einem Knaller los, wenn das Rockorchester Horst Müller um Agent-Legende Udo Welz Balingen rockt. Rock, Pop und Funk gibt es am Samstag, wenn die Dewy Lilies die Bühne an der Mühlrainstraße für sich einnehmen. Einlass ist an beiden Tagen um 18 Uhr.

Bodenständig wird es am Sonntag: Bereits von 10 Uhr an ist zum Frühschoppen mit dem Balinger Duo Sawa geladen. Am Nachmittag ist dann Schlager pur angesagt. Mit dabei sind die drei charmanten Schwestern Mucz aus Bisingen, besser bekannt als 3Mal1. Mit dabei sind an diesem Nachmittag auch Alena, die von sich sagt: "Ich möchte Schlager singen", sowie Lorena und Michael Gierk. Die Burladingerin, deren Motto "Viva la vida" lautet, ergänzt sich dabei prima mit dem Partylöwen Michael "Michi" Gierk.

Entspannt im Liegestuhl abhängen

Auf die Besucher warten unter anderem eine Liegestuhl-Lounge und ausreichend Sitz- und Stehplätze. Was besonders freut: Der Eintritt zu sämtlichen Konzerten ist frei, denn "wir wollen einfach nur ein schönes Fest haben", sagt Elischa Dommer.

Dass nicht nur die Auswahl der Bands sondern das ganze Jubiläumsfestival einen regionalen Charakter hat, ist kein Zufall: "Das Fest soll widerspiegeln, dass wir hier eine gute Community haben", erklärt Dommer. Wichtig ist den Veranstaltern auch das Thema Nachhaltigkeit. So wird beispielsweise beim Besteck auf Bambus gesetzt. Doch was auf den Teller kommt, ist wieder rein heimisch: So gibt es unter anderem Maultaschen – natürlich aus der Region.­

