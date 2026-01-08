Das Mammut-Projekt mit Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wurde an Dreikönig in Alpirsbach abgeschlossen.
Drei Kirchen, sechs Gottesdienste mit je einer Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und sechsmal oft zum Bersten volle Kirchen vom ersten Weihnachtstag bis zu Epiphania: ein Traum für jeden Pfarrer, eine Erfüllung für viele Besucher, alle sechs Kantaten hören zu können und eine große Freude für einzelne Sänger, bei allen sechs Kantaten in den drei Chören mitsingen zu können.