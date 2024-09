Konzerte im Herbst und Winter: „Kultur am Dobel“ in Freudenstadt startet wieder

„Kultur am Dobel“ in Freudenstadt startet wieder

1 Die Band „Voice“ will es diesmal wissen und gibt ihr Konzert bei „Kultur am Dobel“ erstmals im großen Kursaal. Am 14. Dezember ist es so weit. Foto: MTH Productions/Max Neubauer

Herbst und Winter werden bei „Kultur am Dobel“ nicht langweilig: Von einer Hommage an Chansonsängerin Edith Piaf bis zu der charismatischen Band „Voice“ aus Freudenstadt ist alles dabei. Los geht es am 21. September.









Nach einer langen Sommerpause geht „Kultur am Dobel“ ausgeruht und tatendurstig das zweite Halbjahr 2024 mit einem anspruchsvollen und unterhaltendem Programm zwischen September und Dezember an. Da dürfen weder die einheimische Kultband „Voice“ fehlen noch Edith Piaf, die große Stimme von Paris, der „Kultur am Dobel“ ein stimmungsvolles musikalisches Denkmal setzen will.