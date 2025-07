Konzerte im Bürgerhaus: Eiskönigin-Darstellerin Sabrina Weckerlin kommt nach Kippenheim

1 Ihr Beruf ist für Sabrina Weckerlin der schönste, den sie sich vorstellen kann. Foto: Johan Persson Die Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin präsentiert am 26. und 27. Juli Konzerte im Kippenheimer Bürgerhaus. Sie hat zahlreiche Hauptrollen besetzt, etwa in „Die Eiskönigin“.







Wer ist Sabrina Weckerlin? „Das ist die Eiskönigin Elsa“, würden Musical-Fans antworten. Die 1986 in Villingen-Schwenningen geborene deutsche Sängerin und Musical-Darstellerin hat unzählige Hauptrollen in angesagten Musicals besetzt. Die heute 39-Jährige war „Elisabeth“ im gleichnamigen Stück, „Johanna“ in die Päpstin, „Lady Marian“ in Robin Hood, als „Kala“ in Tarzan, „Constance“ in „3 Musketiere“ und zuletzt – von 2021 bis 2023 – „Elsa“ in „Die Eiskönigin“.