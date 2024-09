Konzerte im Blauen Salon in Wolfach: Das ist für die neue Saison geplant

Konzerte im Blauen Salon in Wolfach

1 Thomas Geppert (von links), Oliver Schell und Simon Vollmer präsentierten gemeinsam das Programm für die 18. Saison der Wolfacher Konzerte im Blauen Salon. Foto: Lupfer

Die 18. Saison der Reihe verbindet das bewährte Konzept mit vielen jungen Akteuren, stilistischen Neuheiten und in der Konzertreihe noch nie dagewesener Instrumentenwahl. Auf die Musikfreunde warten gleich drei Konzerte mit Holzbläsern. Zwei Mal bleibt der Flügel außen vor.









Auf den ersten Blick sind die Konzerte im Blauen Salon auch in der 18. Saison, deren Programm Bürgermeister Thomas Geppert, der künstlerische Leiter Oliver Schell und Tourist-Info-Leiter Simon Vollmer am Montag vorgestellt haben, das, was die treuen Besucher seit Jahren schätzen. Doch neben bewährtem Gerüst und zwei Abenden mit vertrauten Akteuren bietet die im Oktober startende Spielzeit Raum für neue Töne.