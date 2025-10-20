Konzerte: Eric Clapton kommt 2026 nach Mannheim, Köln und München

Seine Songs wie «Tears in Heaven» und «Layla» sind weltbekannt. Inzwischen ist der Musiker 80 Jahre alt. Clapton irritierte mit Aussagen zur Corona-Politik - seine Musik bewegt bis heute.
Mannheim/Köln/München - Der Sänger und Gitarrist Eric Clapton spielt im Mai 2026 drei Konzerte in Deutschland - in Mannheim (13.05.), Köln (15.05) und München (17.05.). Mit Titeln wie "Tears in Heaven", "Layla" und "Cocaine" wurde der 80-jährige Musiker weltberühmt. Er gilt als einer der einflussreichsten Gitarristen der Musikgeschichte, hat rund 280 Millionen Alben verkauft und wurde als einziger Künstler dreimal in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.