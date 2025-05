Gleich zwei Mal tritt das Reger Vokalensemble aus Ulm am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Mai, in in der St. Gallus-Kirche Heiligenbronn auf.

Am Samstag, 10. Mai, singt um 19 Uhr der Chor unter der Leitung von Dr. Andreas Weil ein Konzert. Für die Besucher singen sie Werke von Max Gräter, Max Reger, Peter Planyavsky, Benjamin Lang und anderen.

Am Sonntag gestaltet das Vokalensemble um 10.30 Uhr den Gottesdienst mit Werken von Peter Planyavsky und Max Gräter mit.

Lesen Sie auch

Komposition zu Osterpsalm 118

Max Gräter, blind in Ulm geboren, lebte ab seinem achten Lebensjahr bis zu seinem Tode 1944 in Heiligenbronn, wo er viele liturgische Dienste an der Orgel begleitete und ein reiches kompositorisches Oeuvre für Chor und Orgel schuf. „Leider hat sich von seinen Kompositionen nicht mehr viel erhalten, aber das Wenige, das nur in Handschriften überliefert ist, lohnt sich aufzuführen.“, heißt es in einer Mitteilung.

Die beiden Komponisten Benjamin Lang aus Rostock und Peter Planyavsky aus Wien haben jeweils ihre Sichtweise auf den Osterpsalm 118 für das Reger Vokalensemble komponiert und beide Komponisten reisen eigens zu ihren Uraufführungen an.

Sonnengesang von Heiligen

Der Sonnengesang des Heiligen Franziskus von Assisi, 1982 von Peter Planyavsky vertont, erklingt ebenfalls.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erbeten.