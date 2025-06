Konzertabend: „Rock the Goggel“ in Grosselfingen – das sind die Bilder

„Rock the Goggel“ in Grosselfingen – das sind die Bilder

Am Samstag fand auf dem „Alten Berg“ in Grosselfingen ein besonderer Konzertabend statt. Die Vorstandschaft des Kleintierzuchtvereins hatte unter dem Namen „Rock the Goggel“ ein Musik-Event organisiert. Es war extra ein großes Zelt aufgestellt worden, welches sich schnell bis auf den letzten Platz füllte. Die regionalen Bands brachten die Stimmung im Zelt zum Kochen.