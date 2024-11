Konzert zur Friedensdekade: In Schramberg - Ukulele einmal anders

In Schramberg - Ukulele einmal anders

1 Das Ukulayers-Trio aus Mannheim ist mit einer besonderen Musik am Samstag, 16. November, im „Zodiak“ zu hören. Foto: Zodiak/Ukulayers-Trio

Das Team der Musikkneipe Zodiak bereichert die Friedensdekade am Samstag, 16. November, mit einem abendfüllenden Konzert.









Hauptband an diesem Abend ist das Ukulayers-Trio aus Mannheim, eine Ukulelen-Band der besonderen Art. Das Publikum darf sich auf swingende, komplexe Rhythmen und eine Stimme die man nicht jeden Tag zu hören bekommt, freuen. So entsteht ein eigener sehr variabler Sound. Mit großer Virtuosität, in Verbindung mit sanften, bluesigen, jazzigen und Urlaubsfieber entfachenden Klängen und Rhythmen, schafft das Ukulayers-Trio Harmonien voller Atmosphäre.

Stilistisch liegt die Band zwischen Folk und Pop – mit sphärischen Untertönen. Lesen Sie auch Im Vorprogramm geben das inzwischen recht bekannte Akustik-Duo The Franc’x aus Freudenstadt/Schiltach einige Songs ihres Repertoires aus 60 Jahren Musikgeschichte zum Besten. Nichtraucher-Konzert Das Nichtraucher-Konzert im Zodiak, Schiltachstraße 87 in Schramberg beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt beträgt 18 Euro. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.