Konzert zum Jubiläum: So kam es dazu, dass die Wiener Symphoniker in Gutach spielen werden

Die Jugend überzeugt So stehen die Mannschaften des SV Hausach da

Während die B-Jugend in der Bezirksliga klar dominiert und die anderen Jugendmannschaften mehr als genug Spieler haben, kämpft die erste Mannschaft des SV Hausach um den Verbleib in der Kreisliga A. Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft.