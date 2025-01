Konzert zum Jahreswechsel: Der Kirchenchor Nusplingen singt um Frieden

1 Mit einem festlichen Gesang stimmte der Kirchenchor Nusplingen bei seinem Konzert auf das neue Jahr 2025ein. Die vielen Besucher im Altarraum stimmten bei manchen Liedern mit ein. Foto: Dürrschnabel

Hoffnungsvolle Lieder und Geschichten bot der Kirchenchor Nusplingen bei seinem Konzert in der Pfarrkirche Maria Königin dar. Neben den Chormitgliedern begeisterten auch die Solisten die Zuhörer mit ihrem engelsgleichen Gesang.









Mit einem sehr festlichen Programm ist der Kirchenchor Nusplingen unter der Leitung von Britta Neher und Marcel Buhl in in das Jahr 2025 gestartet. Gabi Horn, die Vorsitzende des Kirchenchors, zeigte sich über die tolle Resonanz in der Pfarrkirche Maria Königin mehr als zufrieden.