Der Gesangverein Roßwangen gibt ein beeindruckendes Adventskonzert. Foto: Dürrschnabel

Balingen-Roßwangen - Schon der Beginn des Adventskonzerts des Roßwanger Xangvereins sorgte für Gänsehautstimmung. Judith Le Huray spielte auf der Sopranblockflöte, und der Chor kam durch die Gänge der St.Paulus-Kirche Frommern zum Altarraum.

Der gemischte Chor unter der musikalischen Leitung von Maike Tränkle eröffnete dieses Konzert mit "Mache Dich auf und werde Licht". Gabi Sauter, die Vorsitzende des Gesangvereins, freute sich über die vielen Besucher. Unter den Gästen waren auch der Präsident des Chorverbands Zollernalb-Sigmaringen Michael A.C. Ashcroft, Ehrenpräsident Helmut Miller, Landrat Günter-Martin Pauli sowie Ortsvorsteher Wolfgang Schneider. Rolf Schneider führte durch den Abend.

Auf Adventszeit eingestimmt

Unter dem Motto "Ein Licht leuchtet hell" stimmte das Ensembler auf die Adventszeit einstimmen. Der Spaß am Singen stand im Vordergrund. Dies vermittelte auch die Chorleiterin. Maike Tränkle hatte ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Ihre Ideen, manche weihnachtlichen Lieder anders zu präsentieren, kam bei den Zuhörern gut an. So wurde "Maria durch den Dornwald ging" in einer eigenen Fassung vorgetragen. Es wurde gesprochen, teilweise von Ilona Pelludat am Klavier musikalisch dargestellt, dann wieder vom Chor gesungen, und von Judith Le Huray auf der Flöte zelebriert.

Langer Applaus

Das Balinger Flötenquartett mit Barbara Limbach (Sopran- und Altblockflöte), Claudia Meyer (Altblockflöte), Judith Le Huray (Sopran- und Tenorblockflöte) und Uli Häfele (Bassblockflöte) ließ mit ihren fünf Stücken die Herzen aufblühen. Nach "Joy to the world" wollte der Applaus nicht enden.

Lied aus Afrika

Nicht nur europäische Adventslieder hatte der Chor mitgebracht. Mit Unterstützung am Percussion durch Patrick Schneider und Inglof Kraft gaben die Männer und Frauen ein afrikanisches Adventslied zu Gehör. Eindrucksvoll sangen sie "African Noel". Auch die steirische Adventsmusik durfte nicht fehlen. Begleitet von Susi Schlaich-Stock an der Steirischen Harmonika sang der Chor den "Andachtsjodler". Rolf Schneider gab ein Weihnachtsgedicht zum Besten.

Mit dem "Adiemus" von Karl Jenkins mit Klavierbegleitung, Flötensolo und Sopran-Schola sowie "Lean on me – what shall overcome" (ebenfalls mit Solo – von Patrick Schneider gesungen) sollte das gelungene Adventskonzert zu Ende gehen. Doch der anhaltende Applaus war die Aufforderung zu einer Zugabe, die mit "This litle light of mine" gegeben wurde.

Paul überreicht Ehrung

Mit der Verleihung der Zelter-Plakette ging das Konzert zu Ende. Landrat Günter-Martin Pauli überreichte im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Gesangverein Roßwangen 1922 die Ehrung, die Gabi Sauter stolz entgegennahm.

Auch Michael A.C. Ashcroft zeigte sich bei der Einkehr im "Schlemmerland" Frommern stolz, einen solchen Chor im Chorverband Zollernalb-Sigmaringen zu haben.