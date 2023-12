Konzert zum 140-Jährigen: Nonnenweierer Kirchenchor beschenkt Gäste mit Gesang

1 Musiker und Kirchenchor hatten bei ihrem Konzert zum Jahresabschluss das Publikum in der Kirche in Nonnenweier begeistert. Mit dem Adventskonzert hat der Kirchenchor sein 140-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Egenlauf

Der Evangelische Kirchenchor Nonnenweier hat sich und allen Freunden der Kirchenmusik mit seinem Adventskonzert eine Freude gemacht. Zum Abschluss des Jahres, in dem der Chor sein 140-jähriges Bestehen feierte, zeigte sich der Chor in bestechender Form.









Link kopiert



Die Adventskonzerte haben in der Kirche in Nonnenweier eine lange Tradition und einen hervorragenden Ruf. So waren fast alle Bankreihen in der großen Kirche am Samstagabend voll besetzt. Seit September hatten sich die Sänger mit ihrer jungen Dirigentin, die den Chor 2019 von der langjährigen Chorleiterin Erna Zipf übernommen hatte, auf das Konzert vorbereitet. Die intensive Probenarbeit hat sich gelohnt, wie Pfarrerin Christine Egenlauf, aber auch die vielen begeisterten Besucher bestätigen konnten.