Konzert und Theater in Häg-Ehrsberg: Wochenlange Proben tragen Früchte

Musikverein Rohmatt begeistert mit dem Motto „Circus“ die Zuhörer. Für Lachsalven sorgt die Laienspielgruppe mit dem Stück „Der Vorstadtschorsch“.
Der Musikverein Rohmatt hatte zum Jahreskonzert mit Theaterstück und Verlosung ins Vereinsheim nach Rohmatt eingeladen. Im nach dem Motto „Circus“ dekorierten Vereinsheim fanden sich zahlreiche Zuhörer ein. Dirigent Jürgen Strittmatter hatte in wochenlanger Probenarbeit mit seinen Musikern ein tolles Programm unter dem Motto „Circus“ einstudiert welches nun den Zuhörern zu Gehör gebracht wurde.