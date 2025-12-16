Konzert und Theater in Häg-Ehrsberg: Wochenlange Proben tragen Früchte

Der Musikverein Rohmatt hatte zum Jahreskonzert mit Theaterstück und Verlosung ins Vereinsheim nach Rohmatt eingeladen. Im nach dem Motto „Circus“ dekorierten Vereinsheim fanden sich zahlreiche Zuhörer ein. Dirigent Jürgen Strittmatter hatte in wochenlanger Probenarbeit mit seinen Musikern ein tolles Programm unter dem Motto „Circus“ einstudiert welches nun den Zuhörern zu Gehör gebracht wurde.

Rauschener Beifall Zu Beginn des Konzertes hörte man „Circus Fanfare“ vom Schopfheimer Komponisten Markus Götz. Hier erlebten die Zuhörer eine traditionelle Zirkusvorstellung in Kurzweilig gefasster Form mit den Teilen „Der Zirkusdirektor, Charivari, Das Trapez, Clowns und als Finale die Ungarischen Reiter. Rauschender Beifall war schon nach diesem ersten Stück der Akteure Lohn. Als nächstes Stück folgte der Triumph Marsch „Einzug der Gladiatoren“ von Julius Fusi`ks. Hier wurde den Zuhörern sinnbildlich „Der Einzug der Gladiatoren „vor Auge gefahren. Im Stück „The Bone Tricks“ von Dick Revenau zeigte Solist Manuel Waßmer auf der Posaune sein Können. Philip Fahrbach war der Komponist des nächsten Stücks „ Die Zirkus Polka“ welches vor einer Pause gespielt wurde.

Die beiden Moderatoren Marc Lau und Adrian Gutmann führten mit Witz und Humor durchs Programm. In der Pause gab es Ehrungen über die wir Extra berichten.

Solo„Oh mein Papa“

Der zweite begann mit dem Stück „ A Day at the Circus“ von James Curnow in dem man auf lustige Clowns, atemberaubende Artisten, Löwen- Dompteure und sogar auf eine Menschliche Kanonenkugel traf. Solist Elmar Rümmele zeigte in „Oh mein Papa“ sein Können auf der Trompete. Mit „Salto Mortale“ von Rolf Hans Müller hörte man einen Klassiker unter der Zirkusmusik des damaligen SWF-Tanzorchesters Rolf Hand Müller zu Serie „Salto Mortale“ Als nächstes Stück hörte man den Konzertmarsch „Them Basses“ dem als Zugabe „Lord of the Dance “ folgte. Langanhaltender Applaus war nach jedem einzelnen Stück der Kapelle zu hören.

Schwank in drei Akten

Nach einer Umbauphase ging es weiter mit dem Schwank in drei Akten „Der Vorstadtschorsch“ hervorragend aufgeführt von der Laienspielgruppe des Musikverein Rohmatt. Hier wurden die Lachmuskeln der Zuhörer auf die Probe gestellt.

Zum Schluss gab es noch eine Tombola-Verlosung von fast 80 Sachpreisen.