Konzert und Gottesdienste: So festlich wurde in Oberwolfach Weihnachten gefeiert

Trotz eisiger Kälte erklangen beim Konzert der Trachtenkapelle Oberwolfach zum Auftakt an Heiligabend am Dorfbrunnen feierliche Melodien.
Eisige Kälte und ein „bissig“ scharfer „Schobewind“ hat den Musikanten der Trachtenkapelle Oberwolfach in diesem Jahr einiges abverlangt. Trotzdem rafften sich erfreulich viele Musikanten auf, um die schöne Tradition der Einstimmung auf Weihnachten auch im ausklingenden Jubiläumsjahr mit vertrauten Klängen fortzusetzen. Dirigent Christian Pöndl war trotz der Winterkälte und dem Schneegrieseln aus seiner schwäbischen Heimat angereist.