Konzert und Film: Filmmusik-Magie im Stadtcasino Basel

Das Basel Film Music Festival kehrt am 22. und 23. April zurück – mit einer Doppel-Veranstaltung, die Kino und Konzert auf einzigartige Weise verbindet.
Den Auftakt macht am Mittwoch, 22. April, das Konzertkinoerlebnis „Back to the Future – Live in Concert“: Alan Silvestris legendärer Soundtrack zum 40-jährigen Jubiläum des Kultfilms „Zurück in die Zukunft“ erklingt live vom Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Kevin Griffiths – während der Film gleichzeitig auf der Leinwand läuft. Ein Abend, der Nostalgie, Kino und orchestrale Kraft zu einem einzigartigen Erlebnis verschmilzt, heißt es in der Ankündigung. Im vergangenen Jahr war der Film aus dem Jahr 1985 anlässlich seines 40-jährigen Bestehens auch schon in ausgewählten Kinos als Wiederaufführung zu sehen, unter anderem im Kinopalast im Rheincenter in Weil am Rhein.