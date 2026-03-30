Konzert und Film: Filmmusik-Magie im Stadtcasino Basel

Das Basel Film Music Festival kehrt am 22. und 23. April zurück – mit einer Doppel-Veranstaltung, die Kino und Konzert auf einzigartige Weise verbindet.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 22. April, das Konzertkinoerlebnis „Back to the Future – Live in Concert“: Alan Silvestris legendärer Soundtrack zum 40-jährigen Jubiläum des Kultfilms „Zurück in die Zukunft“ erklingt live vom Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Kevin Griffiths – während der Film gleichzeitig auf der Leinwand läuft. Ein Abend, der Nostalgie, Kino und orchestrale Kraft zu einem einzigartigen Erlebnis verschmilzt, heißt es in der Ankündigung. Im vergangenen Jahr war der Film aus dem Jahr 1985 anlässlich seines 40-jährigen Bestehens auch schon in ausgewählten Kinos als Wiederaufführung zu sehen, unter anderem im Kinopalast im Rheincenter in Weil am Rhein.

Hommage an Hans Zimmer Am Donnerstag, 23. April, folgt die Schweizer Premiere von „A Musical Tribute: Hans Zimmer Rocks!“. Das italienische Interstellar Orchestra, das sich rasch zu einem der aufregendsten Ensembles seiner Art entwickelt hat, huldigt dem Komponisten Hans Zimmer mit rockigen Arrangements seiner Werke – von „Gladiator“ über „Inception“ bis „Top Gun: Maverick“ – begleitet von packender Lichtshow und Filmbildern. Hans Zimmer, in Frankfurt am Main geboren, ist seit Ende der 1980er-Jahre in Hollywood tätig und war im vergangenen Herbst und in diesem Jahr mit seinem Programm „Hans Zimmer live“ auf Tour, die ihn unter anderem im vergangenen November nach Zürich und im März nach Dortmund führte. „Mit dem Basel Film Music Festival schaffen wir eine Plattform, auf der sich Film- und Musikliebe zu einem Erlebnis verbinden“, wird Alex Strohm, Gründer und Präsident des Basel Film Music Festivals, zitiert.

Der Herzschlag eines Films

„Unsere Vision ist es, die emotionale Kraft großartiger Filmmusik einem breiten Publikum näherzubringen – als eigenständige Kunstform und als Herzschlag jedes Films.“

„Filmmusik ist für viele Menschen der erste und emotionalste Berührungspunkt mit einem Orchester – ob bewusst oder unbewusst“, ergänzt Franziskus Theurillat, Direktor des Sinfonieorchesters Basel, in der Ankündigung. „Wenn wir Alan Silvestris Musik zu ,Back to the Future’ live im Saal spielen, entsteht eine besondere Atmosphäre: Das Publikum erlebt, wie ein Orchester einen Film erst wirklich zum Leben erweckt. Für das Sinfonieorchester Basel ist das nicht nur eine Freude, sondern ein wichtiger Auftrag – Musik dorthin zu bringen, wo sie Menschen wirklich berührt“.

Das Festival bietet Raum für Begegnungen und filmkulturelle Höhepunkte und hat sich mittlerweile als fester Bestandteil des Basler Kulturkalenders etabliert.

22. April – „Back to the Future – Live in Concert“; Sinfonieorchester Basel, Dirigent: Kevin Griffiths; 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel, Konzertgasse 1

23. April – „A Musical Tribute: Hans Zimmer Rocks!»; Interstellar Orchestra (I), Schweizer Premiere; 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel;

Tickets & Infos gibt es online auf der Internetseite www.basel-film.com