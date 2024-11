Konzert und Autogrammstunde: DSDS-Finalisten treten mit Weihnachtsalbum im Europa-Park auf

1 Die Musiker Tom Mc Conner (von links), Christian Jährig, Nissim Mizrahi und Philip Matas treten im Europa-Park auf. Foto: RTL

Der Gewinner der neusten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Christian Jährig und drei Mitstreiter der RTL-Show treten am 28. November in dem Freizeitpark auf. Auch ein offenes Casting ist geplant.









Zum Auftakt der Adventssaison präsentieren die Finalisten der diesjährigen „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel ein gemeinsames Weihnachtsalbum, für das sie ein ganzes Dutzend festliche Klassiker und internationale Weihnachtspophymnen neu interpretiert haben. Fans der RTL-Casting-Show können kurz vor dem Europa-Park Wintersaisonstart am 28. November die Musiker in dem Freizeitpark erleben, kündigt der Europa-Park in einer Pressemitteilung an.