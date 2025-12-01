Konzert Trachtenkapelle Gutach: Klangfarbensafari durch ferne Welten

Gutachs Trachtenkapelle entführte ihr Publikum bei einem ausverkauften Benefizkonzert auf eine energiegeladene musikalische Reise nach Afrika.
In ihrem Jahreskonzert nahmen die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Gutach am Samstagabend ihr Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzen Festhalle mit auf eine rhythmische Reise nach Afrika. Als Benefizkonzert ging die Hälfte der Einnahmen des Konzertabends an die Organisation „Miles of Smile Daycare“ in Tansania, bei der Musikerin Justine Heidig einen dreimonatigen Freiwilligendienst absolviert hatte. Jasmin Sillmann und Mike Lauble führten als Moderatoren durch die „musikalische Safari“ und schlüpften dazu in verschiedenste Kostüme vom Großwildjäger bis zum Berggorilla.